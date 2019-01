MOZ

Frankfurt (MOZ) Bundespolizisten haben am Donnerstagmittag mehrere gestohlene Komplettradsätze in einem Kleintransporter auf der Autobahn entdeckt. Auf der Ladefläche eines in Polen zugelassenen Transporters fanden die Beamten 21 Alu-Komplettradsätze der Marke VW. Die 84 Räder waren vor wenigen Tagen aus einem Autohaus in Nordrhein-Westfalen gestohlen worden.