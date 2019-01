Frauenpower auf der Oranienburger Rocknacht

Sophie Schade

Oranienburg Frauen können Rock! Das stellten die Bands der diesjährigen Rocknacht im Oranienwerk unter Beweis. Der Kultursaal war bis in die hintersten Ecken mit gut gelaunten und tanzfreudigen Gästen gefüllt.

Geschlechtergerechtigkeit ist ein Thema, das derzeit in vielen Zusammenhängen diskutiert wird. Die Musik bildet da keine Ausnahme. Das ist „Sam Jam“, der Gastgeberband der Rocknacht, nicht entgangen. Deshalb standen bei dieser Rocknacht die weiblichen Musikerinnen im Vordergrund. „Was fürs Auge und tolle Stimmen. Wir dachten, dass das dem Publikum gefallen könnte“, so Garrit Grüneberg. Nur ob die Partygäste die Idee annehmen und so zahlreich wie gewünscht erscheinen, das ließe sich eben nicht im Vorfeld planen.

Doch das Konzept ging auf, um Punkt 20 Uhr war der Kultursaal gut gefüllt und bereit für den Auftritt von „Effect“. Die Bandmitglieder machen seit einem knappen Jahr gemeinsam Musik. Bei ihrem ersten Auftritt bei der Rocknacht hatten sie ihr Publikum im Handumdrehen auf ihrer Seite, vor allem die Sängerinnen Agnes und Samira überzeugten mit ihren starken Stimmen. Paul Pieper sprang spontan für den erkrankten Gitarristen ein. Als kleines Dankeschön durfte er prompt ein Solostück singen – „Pocahontas“ von Annenmaykantereit. Auch wenn wohl kein anderer Sänger die rauchige Stimme von Henning May nachahmen kann, konnte Paul Pieper mit seinem Solo überzeugen.

Sängerin Samira Rohde hatte an diesem Abend gleich zwei Rocknacht-Premieren zu bewältigen. Nachdem sie mit „Effect“ den Abend eröffnet hatte, ging es für sie nach einer kurzen Umbaupause direkt weiter am Mikrofon mit „PEA“, einer reinen Frauenband. Lampenfieber? Angst, dass die Stimme versagen könnte? Keine Spur. „Man trainiert ja, die Stimmbänder sind am Ende ja auch nur Muskeln“, so die lässige Antwort. „PEA“ spielt erst seit einem dreiviertel Jahr zusammen. Die Schlagzeugerin Luzie Blaseio hat für die Band überhaupt erst angefangen, Schlagzeug zu spielen.

Zugegeben, gerade die ersten Bands spielten eher Pop als Rock. Doch das Publikum sang die tanzbaren Hits aus dem Radio mit. Mit den folgenden Bands machte die Rocknacht ihrem Namen dann alle Ehre: Neben den Gastgebern traten „Die Mulle Muus“ mit eigenen Liedern auf. Die vier Damen begeisterten ihr Publikum: Grungerock ist eben doch partytauglich. Für das Finale hatten sie Konfettikanonen im Gepäck mit Papierschnipsel in Penisform. „Aber fegen müssen sie das selbst, das können wir den Reinigungskräften nicht antun“, stellte Garrit Grüneberg klar und lacht. (so)