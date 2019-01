Gedenken und Aufklären

René Matschkowiak

Frankfurt Im Foyer des Kleist Forums wurde am Sonntag der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus begangen. Der Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Neumann prangerte in seiner Rede die Aussage von Alexander Gauland an, der Nationalsozialismus sei nur ein „Vogelschiss in der deutschen Geschichte“.

Danach wurde die Ausstellung „Deine Anne, ein Mädchen schreibt Geschichte“ eröffnet. „Wir hatten uns schon im letzten Jahr überlegt diese neue Ausstellung an diesem Tag nach Frankfurt zu holen und sind froh, dass es geklappt hat“, sagt Frank Hühner von der Fachstelle Lokale Partnerschaft für Demokratie. Neben der Ausstellung über das junge jüdische Mädchen, das sich in Amsterdam vor den Nazis versteckt hat, fleißig Tagebuch führte und später dennoch entdeckt wurde, werden weitere Veranstaltungen angeboten. Dazu gehören Stolperstein-Spaziergänge und der Film über Anne Frank, der am 21. Februar im Kleist Forum gezeigt wird.

„Am 30. und 31. Januar werden insgesamt 15 Jugendliche der Huttenschule zu Peer Guides ausgebildet“, so Peggy Einenkel. Die Schüler sollen dann andere Jugendliche durch die Ausstellung begleiten. In dem zweitägigen Seminar lernen die Jugendlichen Inhalte und Hintergründe der Ausstellung kennen um diese weiterzuvermitteln. Am 12. März, zum Abschluss der Ausstellung, ist dann das Theaterensemble der Neuen Bühne Senftenberg im Kleist Forum zu Gast, um das Theaterstück Anne Frank aufzuführen. „Eine Führung durch die Ausstellung können auch Erwachsene mitmachen“, so Peggy Einenkel. Allerdings sei eine Anmeldung erforderlich. Ohne Führung kann die Ausstellung jederzeit zu den Öffnungszeiten des Kleist Forums angeschaut werden.

Gerd Hoffmann vom Bund der Antifaschisten arbeitet viel mit Jugendlichen und findet diese Ausstellung sehr wichtig. „Bis vor einigen Jahren kannten Jugendliche bei unseren Besuchen in der Gedenkstätte des KZ Sachsenhausen Anne Frank und auch den Film Schindlers Liste. Das ist heute nicht mehr immer so“, hat er bemerkt. Lob für die Ausstellung kommt auch von Jan Augustyniak (Linke). „Es wird viel mit Zitaten von Anne Frank gearbeitet, aber auch Begrifflichkeiten aus der Zeit des Nationalsozialismus sind gut erklärt“, ist sein Eindruck. Auf mehreren großen Schautafeln wird gezeigt, warum Anne Frank mit ihrer Familie nach Amsterdam gekommen ist, aber auch wie sie letztendlich von den Nazis entdeckt wurde und im KZ Bergen-Belsen zu Tode kam. Außerdem soll die Ausstellung mit der Frage „Was kann ich bewirken?“ zu eigenem Engagement ermutigen.

Anmeldung zu Führungen unter p.einenkel@muv-ffo.de oder Tel. 0335-4010201.