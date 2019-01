Von Pizzaschnecken bis Vokabelmemory

Kochen als Lieblingsfach: Beim Tag der offenen Tür in der Ehm Welk-Oberschule Angermünde überraschen Schüler des Wahlpflichtfaches Hauswirtschaft in der modernen Schulküche die Besucher mit selbstgemachten Leckereien. © Foto: Daniela Windolff

Daniela Windolff

Angermünde/Schwedt (MOZ) Wohin nach der Grundschule? Mit Tagen der offenen Tür machten das Gauß-Gymnasium, die Talsand-Gesamtschule und die Dreiklang-Oberschule in Schwedt sowie die Angermünder Ehm Welk-Oberschule Sechstklässler neugierig.

Immer der Nase nach, so fanden Besucher den Weg in die Schulküche der Ehm Welk-Oberschule. Hier präsentierten Schüler ihr Lieblingsfach Hauswirtschaft bei Lehrer Richard Hamann und machten ihre Schule den Besuchern im wahrsten Sinne schmackhaft. Jason Sladeczek und Marvin Grunewald servierten selbstgemachte Pizzaschnecken. „Kochen macht total Spaß, wir haben schon Nudeln, Schnitzel, Kürbis-, Bauernsuppe und Beerensorbet gemacht. Und das Schönste: Wir dürfen alles hinterher aufessen“, schwärmt Marvin, der inzwischen auch zu Hause gern den Kochlöffel schwingt. Auch Tobias Richert hat seine Mutter mit seinem Interesse für Küchenarbeit erstaunt. „Wir lernen viel über gesunde Ernährung, wo die Zutaten herkommen und machen sogar gesundes Fastfood.“

Hauswirtschaft ist nur eines der vielen praxisorientierten Fächer der Ehm Welk-Oberschule, die mit der modernen Schulküche, einem Keramik-Atelier mit Brennofen und einer neu ausgestatteten großen Werkstatt ideale Bedingungen für Unterricht und Arbeitsgemeinschaften bietet. Die Ehm Welk-Oberschule will so als Schule des gemeinsamen Lernens allen Schülern trotz unterschiedlichem Lernniveau optimale Förderung ihrer Talente und Interessen ermöglichen und sie auf individuellen Wegen zum bestmöglichen Schulabschluss bringen. So gibt es neben Praxisklassen mit je einem Wochentag in Kooperationsbetrieben der Region auch Realschulklassen, wo begabte Schüler sogar den Sprung zur gymnasialen Oberstufe schaffen, und es gibt kleine Förderklassen für Schüler mit Handicap.

Als Schule für alle versteht sich auch die Dreiklang-Oberschule in Schwedt, die Integration und Inklusion schon seit über 20 Jahren lebt. Mit 250 Schülern geht es hier fast familiär zu. „Wir kennen uns alle und auch die Lehrer sind vertraut. Ich fühle mich wohl“, sagt Achtklässlerin Nele Mitschke, die freiwillig mit vielen anderen Mitschülern Besucher am Tag der offenen Tür durch das Gebäude führt. Dazu sind nicht nur viele Familien auf der Suche nach einer weiterführenden Schule gekommen, sondern auch Ehemalige. Hannes Metzke und Steven Blumenthal haben hier 2015 die zehnte Klasse abgeschlossen und sind Landwirt und Tischler geworden. „Ich bin gern hier Schüler gewesen, weil es eine kleine, überschaubare Schule mit wirklich tollen Lehrern und Angeboten ist“, meint Hannes.

Für Schulleiter Matthias Schreck sind auch die guten Schulabschlüsse Bestätigung für das Konzept der individuellen Förderung und persönlichen Zuwendung für jeden Schüler, die auch hier mit unterschiedlichsten Voraussetzungen ankommen. Einige haben Förderbedarf. Rund zehn Prozent sind Ausländer. „Die Schüler lernen durch dieses Miteinander Toleranz und Hilfsbereitschaft“, sagt der Schulleiter. Im vergangenen Schuljahr schafften 40 Prozent den Realschulabschluss und 20 Prozent die Fachoberschulreife mit Berechtigung zur gymnasialen Oberstufe.

Damit kann man zum Beispiel zur Talsand-Gesamtschule wechseln, wo man in drei Jahren zum Abitur geführt wird. Auch hier konnte man am Tag der offenen Tür schnuppern und den naturwissenschaftlich-technischen Schwerpunkt mit AG und Technikstützpunkt kennenlernen.

Das Gauß-Gymnasium führt dagegen auf direktem Weg zum Abi in 12 Schuljahren und stellte sich am Freitag vor.