Unerwarteter Dämpfer

Peter Wolski

Michendorf/Fehrbellin Diese Niederlage tat weh: Die Bohlespezialisten des SV 90 Fehrbellin konnten sich erstmals in dieser Saison nichts Zählbares erkegeln. Sie ließen bei der 0:3-Pleite in Michendorf den Zusatzpunkt liegen. Auf der Heimbahn überzeugten sie indes einmal mehr.

SG Michendorf/ Seddin –

SV 90 Fehrbellin 3:0

(5456:5377 Holz, 49:29 EWP)

Die 90er holten bislang in jedem Auswärtsspiel mindestens einen Zähler. Der Gewinn des Zusatzpunkts war demnach das Minimalziel. Doch es setzte einen Dämpfer im Meisterrennen.

Jonathan Jaeger (898) und Benjamin Münchow (891) schlugen sich im ersten Durchgang gut. Doch einige unnötige Fehler führten zu einem 31-Holz-Rückstand. Norman Lorenz (920) nutzte die Gunst der Stunde und stellte gleich zu Beginn den Tagesbestwert auf. Raphael Kukla (900) konnte mit den letzten Würfen noch am lange führenden 90er-Akteur vorbeiziehen.

In der Mittelachse sah es zunächst danach aus, als könnten Daniel Neumann und Dirk Sperling Boden gutmachen. Doch die Heimspieler Ralf-Ingo Buchholz und Marko Friedrich ließen sich von Sperlings forschem Start nicht beeindrucken. Der Fehrbelliner Kapitän verlor gar sein Duell mit 914:916 Holz, während Neumann Gleichstand (885:885) erreichte. Der Zusatzpunkt war greifbar. Doch der Aufsteiger spielte an diesem Tag zu stark auf. Sowohl Christian Rosga (919) als auch Torsten Wagner (916) schoben sich an Sperling vorbei. Sebastian Krause (903) und Dietmar Stoof (886).

SV 90 Fehrbellin –

SG Michendorf/ Seddin 3:0

(5388:5179 Holz, 57:21 EWP)

Das Rückspiel am Sonntag war hingegen eine einseitige Partie. Während die Rhinstädter ihren Stiefel in gewohnter Manier herunterspielten, fand der Aufsteiger zu keiner Zeit das richtige Tempo. Sperling (925) hatte keine Mühe, den Durchgang für sich zu entscheiden. Teamkollege Münchow hatte mit 882 Holz etwas zu kämpfen, setzte sich dennoch deutlich von René Lewin (862) und Norman Lorenz (869) ab. Die Mittelachse verlief ähnlich. Während Stoof (903) Bahn und Gegner dominierte, quälte sich Neumann nach schwachem Start noch auf 884 Holz. Marko Friedrich und Christian Rosga kamen auf Gästeseite nicht über 861 und 864 Holz hinaus.

Im Schlussdurchgang ließen Jonathan Jaeger (892) und Sebastian Krause (902) nichts mehr anbrennen. Beide zeigten ein solides Spiel, ohne dabei zu brillieren. Die Ergebnisse von Raphael Kukla (870) und Torsten Wagner (853) hatten nur noch statistischen Wert. Beide schafften es nicht, die Höchststrafe von 57:21 Einzelwertungspunkten abzuwenden.