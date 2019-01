Halbleere Reihen im Theater

Zeit für Gespräche: Nach dem offiziellen Teil im Theatersaal konnten sich die Gäste an einem Buffet im Foyer stärken und sich in lockerer Atmosphäre unterhalten. Im Obergeschoss wurde Live-Musik geboten. © Foto: Gerrit Freitag

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wirtschaftsstaatsstaatssekretär Hendrik Fischer hat beim Neujahrsempfang der Stadt angekündigt, dass es in diesem Jahr noch freie Internet-Zugänge in Eisenhüttenstadt geben wird. Die Veranstaltung der Stadt war nur mäßig besucht.

So viele halbleere Stuhlreihen im Friedrich-Wolf-Theater dürfte es bei einem Neujahrsempfang der Stadt Eisenhüttenstadt wohl noch nie gegeben hatten. Auf der Einladung zu der Veranstaltung war vermerkt worden, dass diese nur für eine Person gelte und auch nicht übertragbar sei. Die Stadt wollte damit verhindern, dass sich am Samstagabend im Friedrich-Wolf-Theater die Gäste gegenseitig auf die Füße treten. Das Gegenteil trat ein. Viele waren, so war am Rande der Veranstaltung zu hören, aus Ärger, weil sie nicht mal zu solch einem Ereignis ihren Partner oder Partnerin mitbringen können, dem Empfang gleich ganz fern geblieben.

Dabei war es ganz anders gedacht. Frank Balzer hatte extra 50 Jugendliche eingeladen, die im vergangenen Jahr an dem Projekttag „Hütte for you“ teilgenommen haben. Dort waren Wünsche und Ideen gesammelt worden, wie Eisenhüttenstadt attraktiver gemacht werden kann, damit Jugendliche in der Stadt bleiben. Denn, darauf machten sowohl Frank Balzer als auch Wirtschaftsstaatssekretär Hendrik Fischer in ihren Reden aufmerksam: Die Nachwuchsgewinnung bei Fachkräften wird in den nächsten Jahren ein großes Thema sein.

Lukas Jurk, Schüler der Gesamtschule 3, sowie Carolin Meyfarth und Florian Homm, Auszubildende bei ArcelorMittal Eisenhüttenstadt, erhielten die Gelegenheit, die Ergebnisse des Jugendtages vorzustellen und Ergebnisse zu präsentieren. Überzeugt werden müssen die drei nicht. Florian Homm ist sogar wieder zurückgekommen, wegen der Freunde und der Familie.

Trotzdem haben sie Wünsche. Als Prioritäten nannten sie weitere Treffpunkte für Jugendliche und Erwachsene, Verbesserungen auf der Insel (vor allem bei der Beleuchtung), eine Verbesserung der Nahverkehrs, mehr Mitbestimmung für Jugendliche beim Stadtfest sowie eine größere Sichtbarkeit von Vereinen und Betrieben. Dabei soll das Internet besser genutzt werden.

Der Neujahrsempfang sollte auch dazu dienen, dass Jugendliche mit Partnern aus der Wirtschaft ins Gespräch kommen, um Projekte umzusetzen. Dass Jugend Zukunft ist, wie das Motto des Neujahrsempfangs lautete, solle auch Ansporn für das politische Handeln sein, sagte Balzer.

Genannt wurde auch der Ausbau des Internetangebotes. Hier konnte Hendrik Fischer eine Verbesserung ankündigen. Wir in anderen Städten in Brandenburg geplant soll es noch in diesem Jahr auch in Eisenhüttenstadt freie Internetzugänge geben, dafür WLAN-Hotspots eingerichtet werden. Fischer warb dafür, nicht die sogenannten weichen Standortfaktoren aus dem Blick zu verlieren. „Niemand entscheidet sich heute nur noch für einen Job in der Stadt“, so Fischer.

Frank Balzer wies in seiner Rede auf die bevorstehenden Wahl in diesem Jahr hin. Gerade die Kommunalwahl biete Gelegenheit, Einfluss zu nehmen, die Stadt weiter lebenswert zu machen. „Nutzen sie die Chance, Gesicht zu zeigen und zu kandidieren“, warb Balzer. Im Rückblick auf das vergangene Jahr hob er lobend hervor, dass sich das politische Klima in der Stadtverordnetenversammlung und zur Stadtverwaltung positiv verändert habe.