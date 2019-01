Sonderpreis geht nach Schöneiche

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ, Joachim Eggers) Nach dem Regionalausscheid Nord/Ost von Jugend Musiziert ziehen Veranstalter und Gäste eine positive Bilanz. Mehrere junge Musiker aus Woltersdorf und Schöneiche holten hervorragende Platzierungen.

Noch am Sonntag ist es auch in ihrer Stimme zu spüren: Das Lampenfieber war „ganz doll schlimm“, sagte Ruby Grambauer. Aber die 14-jährige Woltersdorferin, die in Schöneiche die Musikschule besucht, hat es bezwungen und mit ihrem Violinen-Spiel die Juroren beeindruckt: 25 Punkte, Höchstzahl – damit hat die Schülerin des Bechstein-Gymnasiums nach eigenen Worten nicht gerechnet. Jeden Tag übt sie eine Dreiviertelstunde, spielt außer Violone noch Klavier und sucht sportlichen Ausgleich in Karate.

Alois Micheel, der am Wochenende die Musikschule Fürstenwalder und Schöneicher Musikschule in Beeskow vertrat, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Abschneiden seiner Schützlinge. Dazu gehört auch der erste Preis des Duos Linus Berg (Klarinette) und Jule Schwarzbach (Klavier) mit 24 Punkten. Sie sind indes noch zu jung und fahren nur deshalb nicht zum Landeswettbewerb. Insgesamt haben 16 Mädchen und Jungen die höchste Punktzahl in ihrer Kategorie erreicht und Sonderpreise errungen. 92 der angetretenen Nachwuchsmusiker haben sich für den Landeswettbewerb qualifiziert.

Sonderpreisträger aus Oder-Spree sind Nele und Noah Lachmund (Gitarre), Marc Schumann und Marie Luise Reichardt (Duo Klavier-Saxofon), und Ilja Nicola Monti (Streichinstrument hoch).

Der Leiter des Beeskower Standortes der Musikschule Oder-Spree, Jürgen Wesner, hatte den Wettbewerb das letzte Mal als Vorsitzender des Regionalausschusses geleitet. Er nahm Samstagabend im Beeskower Schützenhaus die Auszeichnungen vor. Er erhielt stellvertretend für das Team der Musikschule Beeskow von auswärtigen Kollegen und Gästen viel Lob für die Organisation.

Die Wettbewerbe fanden in der Burg, im Schützenhaus, in der Musikschule, im Alten Hospital, in der Grundschule an der Stadtmauer und, zum ersten Mal, in der neuen Aula der Fontane-Grundschule statt. Während der gesamten Zeit der Wettbewerbe konnten sich Teilnehmer und Gäste an einem Imbiss stärken, den Mitarbeiter der Musikschule sowie Eltern organisiert hatten. Pünktlich vor 19 Uhr waren alle Ergebnislisten vollständig ausgefüllt, auch die Preisträger standen pünktlich fest.

Am diesjährigen Regionalwettbewerb Nord/Ost haben 200 Instrumentalisten und Sänger teilgenommen. Das sind nach Einschätzung Wesners etwa 30 bis 40 Aktive weniger als in den vorangegangenen Regionalausscheiden, die in Beeskow ausgetragen wurden.

Die nächsten Termine von Jugend Musiziert: Das Konzert mit Preisträgern des Regionalausscheids Nord/Ost findet am 2. März um 16 Uhr in der Musikschule Fürstenwalde (Fiete-Schulze-Straße 5) statt. Der Landeswettbewerb wird vom vom 21. bis 23. März in Eberswalde ausgetragen.