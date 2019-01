Sonnabends können die Eltern dabei sein

Elke Lang

Fürstenwalde (MOZ) Die Bilanz, die Heike Beyse von der Fürstenwaldes Stabsstelle für Wirtschaftsförderung zur Eröffnung der Ausbildungsmesse in der EWE-Sporthalle am Sonnabend ziehen konnte, war mit 1300 Besuchern „sehr zufriedenstellend“. Es waren am Freitag meist ganze Klassen aus mehr als 60 Schulen aus dem gesamten Landkreis Oder-Spree, vornehmlich aus dem @see-Gebiet, aber auch Märkisch-Oderland und Landkreis Dahme-Spreewald mit Bussen angereist gekommen. Sie waren lange vorher durch Info-Material zu den Ausbildungsbetrieben vorbereitet worden. Am Sonnabend nun bestimmten ganze Familien das Bild. „Die Eltern sind ja die wichtigsten Berater für ihre Kinder“, ermunterte der Erste Beigeordnete der Stadt, Stefan Wichary, diese in seiner Begrüßung. „Sie haben Ihre Erfahrungen gemacht, negative und positive. Haben Sie den Mut, auf die Leute an den Ständen zuzugehen, fragen Sie gezielt nach Praktika und Ausbildungsmöglichkeiten.“

Es war das erste Mal, dass durch den Messetag am arbeitsfreien Sonnabend vielen Eltern die Teilnahme ermöglicht wurde. „Das ist definitiv gut, denn es geht um die Zukunft meines Sohnes. Als Eltern sieht man vieles mit anderen Augen, erfasst besser die Bandbreite der verschiedenen Möglichkeiten“, freuten sich Mareen und Andreas Hohmann aus Fürstenwalde. Mit Moritz und dessen kleinen Bruder Simon interessierten sie sich für die Tischlerei Frind aus Görsdorf bei Storkow, die mit neuester 3D-Technik die von den Kunden gewünschten Möbel im Raum präsentieren kann. Andreas war schon das dritte Mal bei der Messe. Seine Interessen gehen in Richtung Architektur.

Von dem, was ihm durch Tischlermeister Andreas Frind und sein Sohn Felix, der Geselle mit Weiterbildung in kaufmännischer Betriebsführung ist, gezeigt wurde, war der Besucher sehr angetan. „Hier vermischen sich Design und Handwerk.“ Die Firma Frind bemüht sich zum zweiten Mal auf der Messe um Tischler-Nachwuchs. „Unsere Visitenkarten sind alle weg“, stellte Frind fest. Auch Heike Beyse freute sich über das gute Feedback, das sie durch Fragebögen einholte, auf denen der Eingang von Bewerbungsmappen und die Anzahl „qualitativ hochwertiger und vielversprechender Gespräche“ erfasst wird.