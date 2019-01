Dirk Nierhaus

Oranienburg (MOZ) Eine defekte Brandmeldeanlage hat am Sonntag einen größeren Feuerwehr-Einsatz im Gewerbegebiet-Nord in Oranienburg ausgelöst. Laut der Feuerwehr-Leitstelle in Eberswalde war um 14.10 Uhr Alarm von Orafol eingegangen. Die Löschzüge aus Oranienburg und Sachsenhausen hätten vor Ort allerdings kein Feuer festgestellt. Es habe sich lediglich um einen technischen Defekt gehandelt, so die Leitstelle weiter. Der Einsatz war gegen 15 Uhr beendet.