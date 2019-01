Erinnerung als Herausforderung

Christian Schönberg

Neuruppin (MOZ) In Neuruppin ist wie in vielen anderen Städten bundesweit der Verfolgten und Ermordeten des Nationalsozialismus (NS) gedacht worden. So legten unter anderem Bürgermeister Jens-Peter Golde und Stadtverordnetenvorsteher Gerd Klier (Linke) als Repräsentanten der Stadt Neuruppin und Kreistagsvizepräsident Sven Deter (CDU) als Vertreter des Landkreises Kränze am Mahnmal für die Opfer der Hitler-Diktatur nieder.

Der Gedenktag am 27. Januar war 1996 von Bundespräsident Roman Herzog ins Leben gerufen worden. Er erinnert an die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz. Dort brachten die Nationalsozialisten ab Februar 1942 täglich mehrere tausend Menschen aus rassistischen Gründen um. Rund eine Million Opfer soll es allein an diesem Ort gegeben haben, den die Sowjetarmee am 27. Januar befreite.

Für Golde ist das Datum „symbolhaft für das Ende der NS-Diktatur“. „Es ist unsere Verantwortung – auch wenn wir nicht selbst verantwortlich für die morde sind – dafür zu sorgen, dass diese Taten immer in Erinnerung bleiben“, sagte der Stadt-chef. Gewalt, Terror und Menschenverachtung seien mit den Nationalsozialisten in Deutschland eingezogen. Das dürfe nie wieder passieren. „Es zeigt, wohin es führt, wenn Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt gegen Andersdenkende vorherrschen“, sagte Golde.

Er zog dabei auch Parallelen zur Gegenwart. Der Gefahr der Wiederholung müsse entgegengewirkt werden, so der Bürgermeister. Das sei umso mehr der Fall, als rechtes Gedankengut und Rassismus wieder Einzug halten – auch im Ruppiner Land. Solche Denkweisen entstehen dadurch, dass „wahre Absichten verschleiert werden hinter vermeintlichen Alternativen“, sagte Golde.

Allerdings habe auch die Politik, „im Großen wie im Kleinen“, sie Golde sagte, ihren Anteil an solch einer Entwicklung. „Es wurde nicht ausreichend verstanden, auf die Menschen zuzugehen und Lösungen für viele soziale Probleme zu entwickeln“, sagte er.

Das werde zur Herausforderung in diesem Jahr. Denn am 26. Mai sind Europa- sowie Kommunalwahlen und am 1. September die Landtagswahl – wohl wird der Schulplatz dann wieder Schauplatz von Kundgebungen von Sympathisanten von mitunter fremdenfeindlichem Populismus, mutmaßte Golde.

Gerd Klier erinnerte zudem an die Opfer, die aus Neuruppin verschleppt wurden und verschollen blieben, weil sie in den Gaskammern umkamen: Gerda Jacoby, Arnold Jacoby und Edith Frank beispielsweise. Deter sagte, dass der Tag auch daran erinnern sollte, dass es nicht selbstverständlich ist, 70 Jahre in Frieden zu leben. Auch deshalb brauche es die stete Erinnerung an die Bedeutung eines freien und zusammenrückenden Europas. Dem sollten sich alle politischen Akteure verpflichtet fühlen.

In Rheinsberg gab es eine Kranzniederlegung auf dem städtischen Friedhof. Eine Abordnung der Linken und Bürger der Stadt haben dort der Opfer des NS-Regimes gedacht.

In seiner Ansprache erinnerte der Linken-Stadtverordnete Heinz Karwath an die verfolgten und ermordeten Menschen. Dabei machte er deutlich, dass es nicht nur Juden waren, die Opfer der Nationalsozialisten wurden, sondern Menschen aus vielen Nationen, Sinti, Roma, Kommunisten, Kriegsgefangene und Bürger, die sich irgendwie verdächtig gemacht hatten.

Die Veranstaltung fand am Denkmal statt, das an die Verfolgten des Nationalsozialismus erinnert und in dessen Umfeld sich Gräber von Rheinsberger Bürgern befinden, die während dieser Zeit umgebracht wurden beziehungsweise unter der NS-Diktatur gelitten haben. Einige der Anwesenden bedauerten, dass außer Karwath weder der Bürgermeister noch andere Rheinsberger Stadtverordnete an der Gedenkveranstaltung teilnahmen.(crs/jr)