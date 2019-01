Grandioser Einstieg ins neue Jahr

Carola Voigt

Angermünde (MOZ) Mit 27:21 haben die Damen von Tabellenführer HC Angermünde im Spitzenspiel der Handball-Brandenburgliga den bis dahin punktgleichen Verfolger LHC Cottbus besiegt.

Aufgrund von Spielverlegungen lagen Hin- und Rückspiel eng beieinander und so war der jeweilige Gegner in den Köpfen der Spielerinnen sicher noch sehr präsent. Das Hinspiel in Cottbus verlor der HCA am 1. Dezember noch verdient mit 27:32, war aber zum damaligen Zeitpunkt nur mit neun Feldspielerinnen und einer Torhüterin angereist. Zudem beklagten die Trainer eine schlechte Wurfquote und ein einfallsloses Überzahlspiel.

So hatte nun der HCA zum Top-Spiel gleich zwei Aufgaben, die er besser lösen wollte. Neben den taktischen Vorgaben setzte das Trainer-Duo Denny Reinicke/Dirk Cavalier jedoch vor Beginn des Spiels vor allem auf die Eigenschaften, die das Team nur bedingt im wöchentlichen Training ausprägen kann – Einsatzbereitschaft, Motivation, Kampfgeist und Selbstvertrauen.

So ging es hochmotiviert in das Match, welches nach 50 Sekunden mit der ersten Gelben Karte für die Gäste ruppig begann und sich in der Folge fortsetzte. Den ersten Treffer markierte der LHC durch die Spielmacherin Marlen Mathée. Die HCA-Damen glichen durch den ersten von insgesamt elf Siebenmetern zum 1:1 aus. „Die Leistungen in den ersten zehn Minuten waren für uns als Trainer ganz und gar nicht zufriedenstellend. Im Angriff agierten wir zu wenig selbstbewusst und in der Abwehr waren die Damen schlichtweg noch nicht wach“, urteilte Denny Reinicke. Die lautstarke Kulisse in der Ehm Welk-Halle und einige gute Aktionen im Angriff führten nicht nur zum Ausgleich (4:4), sondern brachte alle HCA-Frauen auf das notwendige Level eines Top-Spiels. In der Abwehr wurde geackert und im Angriff endlich die richtigen Entscheidungen getroffen.

Binnen acht Minuten gelang dem HCA über ein schnelles Konterspiel ein Fünf-Tore-Vorsprung. Das Spiel blieb hitzig und lag häufig an der Grenze zur Fairness. Bis zur Pause hielt der Gastgeber die Cottbusser auf Abstand und ging beim Stand von 14:10 in die Pause. Hier gab es durch das Trainer-Gespann noch wertvolle Hinweise. „In der Torabschlussquote ist noch Luft nach oben, die Entwicklung von Angriffen könnte sich noch schneller gestalten und das eigene Überzahlspiel sollte besser ausgenutzt werden“, so die Empfehlung von Cavalier.

Passend zum bisherigen Verlauf des Spiels fiel auch der erste HCA-Treffer im zweiten Durchgang über einen Siebenmeter (15:10). Bis zur 45. Minute agierte der LHC auf Augenhöhe. Dem HCA gelang ein Treffer und die Südbrandenburgerinnen glichen diesen aus. Die Partie wurde von beiden Mannschaften körperbetont geführt und so überraschte es nicht, dass beide Teams vor allem in der Schlussphase häufig mit einer Spielerin weniger auskommen mussten. Die Cottbusserinnen stellten ihre Deckung offensiver ein, um so den Drei-Tore-Rückstand irgendwie wettzumachen. Minutenlang verunsicherte dies den Gastgeber und er produzierte etliche technische Fehler und Fehlwürfe. Die Führung gab er jedoch trotzdem nicht aus der Hand. Beim Stand von 22:20 zehn Minuten vor Ende sorgte HCA-Torfrau Uta Jähnke für die letzte Initialzündung und den Gänsehautmoment des Nachmittags. Innerhalb weniger Sekunden parierte sie hundertprozentige Torwürfe und gleich darauf zwei freie Würfe, die jeweils als Abpraller bei den Gästen landeten.

Die Halle bebte und die Zuschauer peitschten die Damen zur erneuten Drei-Tore-Führung an. Beim Stand von 23:20 überschlugen sich die Ereignisse. Die Gäste verkürzten in Unterzahl, der HCA vergab zwar den nächsten Angriff, jedoch folgte die nächste Zeitstrafe für den LHC. Der Angriff der Cottbusserinnen wurde abgewehrt und im direkten Konter berührte die LHC-Keeperin eine HCA-Angreiferin – einzig logische Konsequenz war die direkte Rote Karte gegen die Keeperin. Den fälligen Siebenmeter verwandelte Elisa Dahlke zum 24:21. Nach der eigenen Auszeit gelangen den HCA-Damen gegen die nun komplett offensiv agierende Deckung des LHC noch drei Treffer zum 27:21-Endstand.

„Dieser Sieg ist als Big-Point im Meistersschaftskampf einzuschätzen, jedoch steht uns noch eine lange Rückrunde mit neun schweren Spielen bevor“, sagte Reinicke abschließend.