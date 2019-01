Mit großen Schritten zum zehnten Titel

Jens Fenske

Angermünde Durch Verletzungen und Urlaub einiger Spieler konnte die SSV PCK Schwedt I zum 10. Spieltag, dem Abschluss der Hinrunde in der Volleyball-Uckermarkliga, nur mit fünf Akteuren in Angermünde antreten.

Durch die notwendigen Umstellungen waren im ersten Spiel gegen die Angermünder Ballsportler (ABS) I erhebliche Defizite festzustellen. Während die Lücken in der Abwehr nicht vermeidbar waren, waren doch eine große Zahl von Eigenfehlern für dieses erfahrene Team ungewöhnlich. Und so lief man bis Mitte des Satzes ständig einem Rückstand hinterher. Über die Stationen 5:8 bis 16:22 und vier verschlagene Netzaufgaben waren die Hoffnungen auf einen Satzgewinn gesunken. Schließlich riss sich das PCK-Team doch noch zusammen, aber mehr als ein 24:26 war nicht möglich.

Der nächste Satz gestaltete sich ausgeglichen. Die ABS-Angriffe am Netz und aus dem Hinterfeld bereiteten den Schwedtern Probleme. Der PCK-Block stellte sich aber darauf ein und es gelangen immer mehr eigene harte Angriffe. Der Vorsprung wuchs und der Satz endete 25:20. Im Tiebreak hatte sich das PCK-Team endgültig gefunden. Ein sicherer 15:8-Sieg bedeute ein 2:1.

In der zweiten Begegnung stand den Schwedtern das sehr junge Team des VC Angermünde I gegenüber. Schnell führte der VCA 5:1. Dem VCA unterliefen zu viele Fehler, PCK siegte dadurch mit 25:23. Verunsicherte Angermünder konnten an ihr Leistungsniveau nicht mehr anknüpfen und verloren auch den zweiten Satz mit 16:25.

Das Spiel VCA I gegen ABS I war ausgeglichen. In jedem Satz führte der VCA, konnte aber nie den Vorsprung in einen Gewinn umwandeln. Das übersichtliche und klar strukturierte Spiel von ABS, dass nie von Hektik geprägt war, gab in den Sätzen den Ausschlag über knappe Gewinne. Der 2:0-Sieg (25:23, 25:23) brachte ABS auf den dritten Tabellenplatz, punktgleich mit Karthausclub Schwedt, der auf mehr Siege und ein besseres Satzverhältnis verweisen kann. Das Team des VCA belegt den siebten Tabellenplatz, der aber über das wahre Leistungsvermögen täuscht. Diesem Team ist zu wünschen, dass es noch lange Zeit zusammenbleibt, dann könnte es jedes Team in Bedrängnis bringen. Mit Abschluss der ersten Halbserie behält PCK I den Spitzenplatz und hat die Möglichkeit, zum zehnten Mal in Folge Meister zu werden. (jfe)