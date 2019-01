Freudentränen und totaler Frust

Britta Gallrein

Bernau Eine wahre Augenweide bietet sich den rund1000 Zuschauern am Sonnabend in Bernau. Die besten deutschen Tanz-Formationen gehen beim zweiten Saisonturnier in der 1. Bundesliga an den Start. Am Ende liegen Jubel und Frust ganz dicht beieinander.

Im Formationstanz geht es um Perfektion, Ausstrahlung, Kreativität und Technik. Bei den Top-Formationen muss jede Reihe ganz gerade sein, die Tänzer perfekt aufeinander ausgerichtet. Schon wenn ein Paar 30 Zentimeter aus der Reihe tanzt, fällt das den Wertungsrichtern auf.

Für ihre Perfektion sind eigentlich die Ludwigsburger bekannt. Trainerin Dagmar Beck hatte jedoch schon vor dem ersten Auftritt einige Sorgenfalten auf der Stirn. Während der „Stellprobe“, einer Art Generalprobe, musste sie eine Tänzerin mit schwerer Migräne ins Krankenhaus bringen lassen. „Wir haben keine Ersatztänzer dabei, denn damit hatten wir nun gar nicht gerechnet. Mir ist das auch in 20 Jahren als Trainerin noch nicht passiert. Jetzt müssen wir mit nur sieben Paaren das Beste draus machen.“ Die Ludwigsburger standen nach dem ersten Turnier auf Platz eins, gelten als große Favoriten. Ob sie nur mit sieben Paaren auch gewinnen können? „Wenn wir gut sind, kann es klappen“, sagt Dagmar Beck. So richtig überzeugt klingt es allerdings nicht.

In der Vorrunde tanzen alle Formationen in ausgeloster Reihenfolge. Die Musik ist größtenteils modern und mitreißend, man hört Popmusik, Musical, aber auch klassische Stücke. Das Bernauer Publikum erweist sich als absolut tanzsportbegeistert. Fair wird jedes Team gefeiert und durch Mitklatschen begleitet. Es gibt Szenenapplaus, zum Beispiel für die spektakuläre Hebefigur der Ludwigsburger Formation am Schluss.

Den meisten Applaus bekommen aber natürlich die Lokalmatadoren. Als die Bernauer mit ihren farbenfrohen Glitzer-Kleidern einlaufen, werden sie mit donnerndem Applaus begrüßt. „Auf geht’s Bernau“ und „Ihr schafft das!“ schallt es von den Rängen. Und das scheint das Heimteam, welches das dritte Jahr in der 1. Bundesliga tanzt, zu beflügeln. „So gut habe ich sie noch nie tanzen gesehen“, freut sich Trainerin Melanie Ahl-Jende nach der Vorrunde. „Sie haben es tatsächlich geschafft, noch einmal eine Schippe drauf zu legen.“ Auch der Tanzclub-Vorsitzende Bodo Baumbach ist zufrieden. „Das war wirklich gut. Natürlich sieht man noch ein paar kleine Patzer, aber vielleicht ist Platz vier diesmal drin.“

Damit wird es am Ende zwar nichts – die Bernauer schaffen es zwar ins „Große Finale“ der besten Fünf, können dort aber kein Team hinter sich lassen – Melanie Ahl-Jende ist dennoch zufrieden. „Für Platz vier reicht es mit unserer neuen Musik und Choreografie noch nicht. Aber das ist nicht schlimm, wir wollen uns langsam ran tasten.“ Und man will den direkten Konkurrenten auf Platz 6, die FG Hofheim/Friedberg/Gießen auf Abstand halten, was auch gelingt. „Wir sind ganz realistisch ran gegangen, von daher sind wir nicht enttäuscht“, verrät auch Team-Sprecherin Daniela Spremberg.

Wie eng Freud und Leid beim Tanzen beieinander liegen, sieht man neben der Tanzfläche, wo die Konkurrenten Ludwigsburg und Göttingen Seite an Seite stehen. Als die Göttinger, die im ersten Turnier Dritter wurden, ihre Wertung erfahren, kennt der Jubel keine Grenzen. Es fließen Tränen der Freude, während bei Ludwigsburg die Gesichter versteinern, als sie erfahren, dass sie sogar auf Rang 3 zurückfallen. „Ich freue mich wahnsinnig. Wir haben so viele Jahre dran gearbeitet, mal ein Turnier zu gewinnen und heute klappt es endlich“, strahlt Göttingens Technik-Trainer Peter Hahne.

Mit dem traditionellen Abschiedswalzer aller Tänzer endet das Turnier. Dann heißt es für die Sportler: Die Tonnen Schminke, Glitzer und Haarfarbe abduschen und ab in den Bus nach Hause. Schon in zwei Wochen geht es in Göttingen weiter.