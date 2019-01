Der Abschied von der Kohle naht

Oliver Haustein-Teßmer

Cottbus (LR) Die Kohlekommission hat ihren Abschlussbericht vorgelegt, der einer Empfehlung an die Bundesregierung gleichkommt. Als Enddatum für den Kohleausstieg schlägt sie das Jahr 2038 vor. Die Folgen für die Reviere sollen mit insgesamt 40 Milliarden Euro abgemildert werden.

Am kommenden Donnerstag, 31. Januar, treffen die vier Vorsitzenden der Kohlekommission, die Ministerpräsidenten der Kohle-Länder und mehrere Bundesminister im Kanzleramt mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammen. „Dort werden wir den Zeitplan für ein Maßnahmengesetz festlegen, am 30. April sollten die Eckpunkte dazu vorliegen“, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) der in Cottbus erscheinenden „Lausitzer Rundschau“. Über ein damit zusammenhängendes Planungsbeschleunigungsgesetz werde ebenfalls beraten. „Ziel ist es, dass Ende dieses Jahres die wichtigsten Maßnahmen, die einen Effekt auf die Arbeitsplätze haben, angeschoben werden“, sagte Kretschmer.

Umstritten bleibt der Kompromiss sowohl bei Kohle-Gegnern als auch Kohle-Befürwortern. Der Energiekonzern Leag mit Sitz in Cottbus hat den Kompromiss zum Kohleausstieg kritisiert. Das empfohlene Ausstiegsdatum 2038 sowie die Stilllegung weiterer Kapazitäten in den kommenden Jahren „würde unser Revierkonzept ernsthaft in Frage stellen“, erklärte Leag-Chef Helmar Rendez am Sonnabend. Der Konzern plane bis über 2040 hinaus.

„Eine noch größere Gefahr“ sei ein Ausstiegstermin 2035, der laut Empfehlung der Kommission 2032 geprüft werden soll. „Das würde von vornherein jede Planungssicherheit über 2035 hinaus ausschließen“, erklärte Rendez. „Derartige Unsicherheiten für unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter und die gesamte Region wollten wir mit dem im Jahr 2017 verabschiedeten Lausitzer Revierkonzept vermeiden.“

Der Unternehmenschef forderte die Bundesregierung auf, den Abschlussbericht der Kommission „im Lichte der Versorgungssicherheit und der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Braunkohleindustrie“ zu prüfen. Er erwarte „umgehend klare und verbindliche Aussagen dazu“.

Die Leag baut Braunkohle in den vier Lausitzer Tagebauen Jänschwalde, Welzow-Süd, Nochten und Reichwalde ab. Das Unternehmen betreibt auch die Lausitzer Braunkohlenkraftwerke Jänschwalde, Schwarze Pumpe und Boxberg sowie einen Block des Kraftwerks Lippendorf bei Leipzig. Für die Leag arbeiten rund 8000 Menschen.

Bereits im Gespräch ist nach Angaben der Landesregierung, dass das Leag-Kraftwerk in Jänschwalde länger laufen kann als bisher geplant. „Durch moderne Technik kann das möglich werden“, sagte Florian Engels, Sprecher von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).