Gestohlene Lastwagen  gestoppt

Passow (MOZ) Zwei gestohlene Lastwagen samt Auflieger, die nach Polen gebracht werden sollten, hat die Polizei in der Nacht zum Sonnabend bei Passow sichergestellt. Gegen 2 Uhr waren die Beamten der Inspektion Uckermark in Prenzlau durch den Besitzer, der sein von einem Parkplatz im niedersächsischen Walsrode gestohlenes Gespann per GPS auf der B 166 Richtung Passow geortet hatte, alarmiert worden. Die Polizisten kontrollierten den Lastwagen und einen weiteren Lkw, der – wie sich heraussstellte – ebenfalls gestohlen war, auf der Bundestraße kurz vor Passow. Die Fahrer, ein 40-jähriger Weißrusse und ein 39 Jahre alter Pole, wurden vorläufig festgenommen. Der Staatsanwalt stellte für beide Haftanträge beim Amtsrichter. Beide Fahrzeuge hatten einen Wert von rund 150 000 Euro.