2:7-Schlappe des 1. FC Frankfurt bei den Berliner Füchsen

Eberhard Fehland

Berlin (MOZ) Eine 2:7 (0:2)-Schlappe haben die Fußballer des 1. FC Frankfurt im Test bei den Reinickendorfer Füchsen kassiert. Obwohl der Brandenburgligist beim Tabellenletzten der Berlin-Liga vor allem in der Abwehr ersatzgeschwächt antreten musste, kann das keine Entschuldigung für die hohe Niederlage auf rutschigem Kunstrasen sein. „Auch wenn wir am Freitag noch eine harte Trainingseinheit hatten – so kann man sich nicht präsentieren“, wetterte Jan Mutschler. „Schlichtweg eine Einstellungsfrage“, brachte es der Gäste-Trainer auf den Punkt.

Füchse-Kapitän Steven Haubitz, der einst 32 Oberliga-Partien für den FSV Union Fürstenwalde absolviert hatte, brachte die Gastgeber bis zur Pause mit zwei Treffern in Führung. Danach schlug Maximilian Weyer zu. Der 30-jährige Verteidiger hatte vor zehn Jahren für den Frankfurter FC Viktoria gespielt, war dann nach Fürstenwalde gegangen – und machte nun ausgerechnet gegen die Oderstädter seine Tore 4 und 5 im Männerbereich. „Ein motiviertes Schlitzohr“, freute sich der Berliner Trainer Mario Reichel. Da sah die Defensive der Gäste ohne die erkrankten oder verletzten Erik Huwe, Ruven Bertel und Lars Wiedenhöft nicht gut aus.

„Wir haben uns zu viele Fehler geleistet und eigene Chancenungenutzt gelassen“, war Mutschler verständlicherweise sauer. Erst beim Stand von 7:0 gestatteten die Hauptstädter dem 1. FC Frankfurt in der Schlussphase zwei Tore durch Majkleint Petrai und Erik Piotr Kryjak und damit ein wenig Ergebniskosmetik.

Auf jeden Fall will und muss sich die Mannschaft am Mittwoch besser präsentieren, wenn es ab 19 Uhr zu einem kurzfristig vereinbarten Test gegen den FSV Union kommt. Der Regionalligist aus Fürstenwalde hatte sein Kurztrainingslager in Schnee-berg abgebrochen, nachdem es am Sonnabend im Erzgebirge einen erneuten Wintereinbruch gab, die geplante Partie gegen Sachsenligist FC Lößnitz abgesagt werden musste.