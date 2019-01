Das Berufsleben stets im Blick

Wolfgang Gumprich

Zehdenick Jonas Mieritz geht in die Klasse 10 der Exin-Oberschule, hat es „fast geschafft“, kann also abgeklärt auf seine Schulzeit am Wesendorfer Weg zurückblicken: „Gerade in den letzten beiden Klassen sind wir zusammengewachsen, die Lernatmosphäre in der Klasse ist entspannt und angenehm“. Nach seinem Abschluss will er auf die gymnasiale Oberstufe wechseln, das Abitur ist sein nächstes Ziel. Zusammen mit Dorena Voss, Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache, begrüßte der junge Mann am Sonnabend Eltern mit ihren Kindern zum Tag der Offenen Tür.

Währenddessen beschrieb Schulleiter Karl-Heinz Jünger in der Cafeteria seinen Schultyp. In der Sekundarstufe I spiele die Schulform keine Rolle, die Anforderungen seien am Gymnasium, Gesamtschule oder Oberschule formal gleich. Erst in der sich daran anschließenden Sekundarstufe II gebe es Unterschiede: Das Gymnasium werde das Abitur nach zwei, an den anderen Schulformen nach drei Jahren erreicht.

Die Exin-Oberschule, so Schulleiter Jünger, sei mehrfach als „Schule mit hervorragender Berufsorientierung“ ausgezeichnet worden, dies spiegelten die 20 Arbeitsgemeinschaften, die von Klasse 7 bis 9 Pflicht seien. Die Themen in allen unterrichteten Fächern drehen sich ums Berufsleben, sei es eine dreitägige Berufserkundungsfahrt, die Einführung eines Berufswahlpasses (Klasse 7), über Betriebserkundungen in der Region, Werkstatttage (Klasse 8) bis zum Bewerbungstraining, Teilnahme an der Zehdenicker Lehrstellenbörse (Klasse 10).

Der Ganztagsbetrieb beginnt 15 Minuten vor dem eigentlichen Unterricht, um die Schüler auf „Betriebstemperatur“ zur Lernbereitschaft zu bringen. Im Programm „Kompass“ werden laut Jünger Schüler, die Probleme mit den Schulfächern haben, von Fachlehrern unterstützt. In der 50-minütigen Mittagspause könnten die Jungen und Mädchen in den Fitnessraum gehen, Hausaufgaben erledigen oder im PC-Kabinett mit dem Computerarbeiten.

30 Lehrer arbeiten täglich mit rund 300 Schülern, um das Ziel zu erfüllen, das Schulleiter Karl-Heinz Jünger wie folgt umschreibt: „Die Schule ist ein Mittel zum Zweck, damit die jungen Menschen ihr Leben vernünftig bestehen“. (wg)