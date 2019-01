Debatte im Rechtsausschuss zu überlasteten Gerichten

dpa

Potsdam (dpa) Brandenburgs Justizminister Stefan Ludwig (Linke) muss am Montag (13 Uhr) zu der Entlassung von zwei verurteilten Straftätern aus der Untersuchungshaft Stellung nehmen. Das Oberlandesgericht hatte die Entlassung eines verurteilten Mörders und des mutmaßlichen Brandstifters an einer geplanten Flüchtlingsunterkunft in Nauen (Havelland) jeweils mit einer überlangen Verfahrensdauer begründet. Daher wirft die Opposition Ludwig vor, die Gerichte nicht mit genügend Richtern und Staatsanwälten ausgestattet zu haben.

Der wegen Mordes an seiner Ehefrau verurteilte Mann aus Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) sitzt mittlerweile wieder in Haft, nachdem der Bundesgerichtshof seine Revision verworfen hatte. Der Revisionsprozess gegen den mutmaßlichen Brandstifter und Ex-NPD-Politiker Maik Schneider wird vor dem Landgericht Potsdam weitergeführt.

Ludwig soll dem Ausschuss zudem über ein Ermittlungsverfahren berichten, dass die Staatsanwaltschaft Neuruppin gegen eine ehemalige Mitarbeiterin der Landesinvestitionsbank wegen des Verdachts der Korruption eingeleitet hat. Nach einem Bericht des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) soll die Frau Firmen, deren Förderanträge sie bearbeitete, auch Versicherungsverträge für diese Projekte vermittelt haben. Für die Versicherungen soll der Ehemann der damaligen Mitarbeiterin zuständig gewesen sein.