Verantwortung, ein Mensch zu sein

Fahnen auf Halbmast: So wurde in Angermünde am Sonntag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. © Foto: Stefan Csevi

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) In einer bewegenden Feierstunde wurden am Sonntag vor dem Angermünder Rathaus die Fahnen auf Halbmast gesetzt. Damit haben Bürger ein Zeichen der Trauer, Mahnung und Verantwortung gesetzt. Fast 50 Menschen fanden sich an diesem nasskalten Sonntagmorgen schon um 9 Uhr auf dem Marktplatz ein und hielten eine Stunde in Kälte und Nieselregen aus, um Mitgefühl zu zeigen und den Anlass und auch die Organisatoren zu würdigen. Es ist eben kein Wohlfühlmoment, an Millionen unschuldige Opfer zu denken, die in den KZ der Nationalsozialisten bestialisch ermordet wurden. Das machten Schüler des Einstein-Gymnasiums mit Texten und Liedern eindrucksvoll deutlich. Sie gestalteten gemeinsam mit dem Religionslehrer Wolfgang Rall sowie Bürgermeister Frederik Bewer diese berührende öffentliche Gedenkveranstaltung nun schon im 5. Jahr. Vor genau 74 Jahren, am 27. Januar 1945, befreiten russische Truppen das Vernichtungs- und Konzentrationslager Auschwitz und machten damit die Verbrechen des Nationalsozialismus in unvorstellbaren Ausmaßen der Weltöffentlichkeit bekannt. Auschwitz ist seitdem zu einem Symbolwort für die bestialischen Verbrechen und Massenmorde der Nazis geworden. 1996 wählte der damalige Bundespräsident Roman Herzog das Datum als Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus.

Die Schülerinnen Janet Baumgart und Lina Köpke fassten ihre Eindrücke von einem Besuch der Gedenkstätte Auschwitz in sehr emotionalen, persönlichen Worten zusammen, die ihre Fassungslosigkeit, Entsetzen und auch Entschlossenheit ausdrücken, so etwas nie wieder zuzulassen. Clara Mehnert sorgte mit Gesang, Gitarre und Liedern wie „Sag mir wo die Blumen sind“ für berührende Momente. Und ganz schweigsam wurden die Teilnehmer, als Jonathan Eichhorn das Setzen der Fahnen auf Halbmast mit der Trompete begleitete.

„Es geht um Mahnung, um Trauer, aber auch um unsere Zukunft, um die Gestaltung unserer Gegenwart, in der Gewalt, Terror und Rassismus aktiv Widerstand entgegengebracht werden muss“, betonte Wolfgang Rall. Und Frederik Bewer erklärte, solange es auch heute noch Bundestagsabgeordnete gibt, die das abartige Abschlachten von Menschen im Nationalsozialismus als „Vogelschiss der Geschichte“ bewerten und den Holocoust leugnen, darf man nicht das Vergangene ruhen lassen. „Es geht darum, Verantwortung als Mensch zu zeigen, Verantwortung ist immer tagesaktuell, das hört nicht auf.“

Auch am Schwedter Rathaus wurden am Sonntag die Fahnen auf Halbmast gesetzt. In Prenzlau fand eine feierliche Gedenkveranstaltung auf dem jüdischen Friedhof statt.