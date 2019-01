Im Mittelpunkt stehen die Kinder

Talentierter Nachwuchsgeiger: Sascha Atamasow, Schüler der 5. Klasse an der Grundschule Wandlitz, stellt auf dem Neujahrsempfang sein Können unter Beweis. Am Klavier begleitet wird er von seiner Lehrerin Ute Klatt. © Foto: Wolfgang Rakitin

Sabine Rakitin

Wandlitz (MOZ) An die 200Gäste konnte Bürgermeisterin Jana Radant am Freitagabend auf dem Neujahrsempfang der Gemeinde im „Goldenen Löwen“ begrüßen. Neben Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Kultur waren auch Bürger darunter, die sich in besonderer Weise in der Kommune engagieren.

Ute Klatt ist an diesem Abend als Klavierbegleitung für Sascha Atamasow engagiert. Der Fünftklässler aus der Grundschule Wandlitz spielt ausgezeichnet Geige und wurde für einen Auftritt beim Neujahrsempfang verpflichtet. Doch ehe der Junge und seine Lehrerin ihr musikalisches Können unter Beweis stellen, wird Ute Klatt von Bürgermeisterin Jana Radant überrascht. „Sie ist seit vielen Jahren der Kopf und das Herz eines Teams von Lehrern und Eltern, die alle zwei Jahre das Weihnachtsmusical der Grundschule realisieren“, erklärt die Bürgermeisterin. „Ich war am 13. Dezember selbst dabei und absolut begeistert. Das war bunt, das war lustig, und das war bewegend.“ Doch Ute Klatt stehe nicht nur für die Organisation des Weihnachtsmusicals, sondern begleite die Wandlitzer Bücherwürmer, leite den Chor der Grundschule und habe eine Schülerband ins Leben gerufen. Mit einem großen Blumenstrauß bedankt sich Jana Radant bei Ute Klatt „für so viel Einsatz für unsere Wandlitzer Kinder“.

Die Lehrerin ist nicht die einzige, die an diesem Abend auf die Bühne gebeten wird. Da ist beispielsweise Gemeindevertreter Dietmar Seefeldt (SPD), der sich als Vorsitzender der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft „Region Heidekrautbahn“ seit20 Jahren für die Reaktivierung der Stammstrecke der Heidekrautbahn zwischen Schönwalde und Wilhelmsruh stark gemacht hat. Anfang dieses Jahres wurde eine entsprechende Planungsvereinbarung von Berlin, Brandenburg und der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) unterzeichnet. Ab Dezember 2023 soll die NEB die Trasse bedienen.

Dietmar Seefeldt freut sich darüber, dass seine jahrelange Arbeit öffentlich gewürdigt wird. Der Klosterfelder weiß aber auch, dass die kommenden Jahre nicht ruhiger werden. „Wir müssen uns um die Anbindung nach Liebenwalde kümmern. Und vor allem auch um den 30-Minuten-Takt der Heidekrautbahn“, steht für ihn fest. Die Verkehrssituation in der Gemeinde generell macht ihm große Sorgen. Dass aus dem Antrag der SPD-Fraktion, ein Verkehrskonzept zu erstellen, lediglich ein Prüfauftrag geworden ist, ärgert ihn. „Wir haben lange daran gearbeitet und eine Reihe konkreter Vorschläge gemacht“, sagt der Sozialdemokrat. „Nun wird wieder mal lediglich ein Verkehrskonzept geprüft“, ist er enttäuscht.

Unterdessen lässt Bürgermeisterin Radant das Jahr 2018 in Wort und Bild Revue passieren und spricht über die Vorhaben, die in der Gemeinde in diesem und in den kommenden Jahren im Mittelpunkt stehen. Neben der Weiterentwicklung der „Basdorfer Gärten“ geht es vor allem um Investitionen in Kinderbetreuung und Bildung.

„Wir werden eine neue Kita in Wandlitz planen, wir müssen die Kita-Kapazitäten in Stolzenhagen erweitern und die bauliche Erweiterung der AWO-Kita in Schönwalde abschließen“, zählt Jana Radant auf. Neben den bereits laufenden Projekten in Basdorf mit 120 und in Klosterfelde mit 100 Plätzen sei auf dem Gelände der ehemaligen Polizeischule noch eine weitere Kita angedacht.

In Klosterfelde beginne in diesem Jahr der Bau der Schulmensa. Zudem müsse eine Entscheidung zur Weiterentwicklung des Wandlitzer Grundschulstandortes getroffen werden. „Wir werden den Gemeindevertretern den Bau einer vierten Grundschule in unserem Gemeindegebiet vorschlagen“, kündigt sie an. Und auch die Weiterentwicklung des Klosterfelder Schulstandortes mit Grund- und Oberschule werde ein wesentliches Thema bleiben. „Unsere Schulentwicklungsplanung geht davon aus, dass beide Schulbereiche wachsen werden. Die Raum-Kapazitäten vor Ort werden langfristig nicht ausreichen. Erste Gespräche mit dem Landkreis zu dieser Entwicklung, verbunden mit der Anfrage zum Bau eines neuen Gesamtschul- oder Oberschulstandortes, haben wir aufge-nommen.“