Gewerbetreibende drücken Fahrschulbank

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Der Gewerbeverein Wriezen, der sich im Jahr 1992 gründete, und sich zweimal im Jahr trifft, lud am Freitagabend vergangenen Woche in die Gaststätte „Zum Ferkel“ in Wriezen ein. Gefolgt waren der Einladung viele Mitglieder samt Begleitung sowie Interessierte. Das Thema des Abends lautete „Verkehrsteilnehmerschulung“. Zu der lud in lockerer Atmosphäre und mit zum Teil überraschenden Erkenntnissen Fahrschullehrer Georg Grunow ein. Seit 28 Jahren führt er in Wriezen den Familienbetrieb, in den inzwischen auch sein Sohn eingestiegen ist. Apropos einsteigen: „Ein paar Sachen haben sich seit dem Sie Fahrschule gemacht haben inzwischen geändert“, sprach Grunow schmunzelnd die vom ihm als „Profis auf der Straße“ angesprochenen Gewerbetreibenden an. Und überraschte sie mit dem aktuell gültigen Bußgeldkatalog, der zum Beispiel für Autos mit Anhänger bereits ab einer Überschreitung von 16 Stundenkilometern Ahndungen vorsieht. Auch erinnerte er an den halben Tachowert, der als Abstandsregel einzuhalten sei. Eine Sache, die routinierte Autofahrer gern vergessen würden, so der Fachmann. Genau wie Vorfahrtsregeln. Anhand von Beispielen in Wriezen und der Kurstadt schnitt er die Themen Vorfahrt und Vorrang an, die zum einen die Verkehrsteilnehmer berechtigen, als erster zu fahren oder aber die Reihenfolge regeln, in der gefahren werden darf. Dabei griff er sich markante Stellen wie die Grünstraße oder die Ecke an der alten Polizei in Bad Freienwalde heraus. Oder diskutierte mit den Anwesenden den „Zebra-Streifen“ an den Evangelischen Johanniter-Schulen gegenüber des Rathaus in Wriezen und des Verwaltungsgebäudes des Amtes Barnim-Oderbruch.

Auch das Fahren mit Licht schnitt der Fahrschullehrer an. Und bemängelte, das die Nebelschlussleuchte zum Beispiel, viel zu oft viel zu früh angemacht würde. „Nur bei Sichtweiten unter 50 Metern darf sie angemacht werden“, so Georg Grunow. Und nannte noch einen Fakt, den sicher selbst jüngere Autofahrer nicht auf dem Schirm haben: „Und dann heißt es: Höchstgeschwindigkeit 50 Stundenkilometer.“

Besonders nachdenklich stimmte er die Runde mit seinen Berechnungen zum Bremsweg. Denn schnell wurde den Gästen im „Ferkel“ deutlich, wie immens der Unterschied ist, ob ich eine 30er-Zone mit der vorgeschriebenen Geschwindigkeit oder auch „nur“ mit 20 Stundenkilometern mehr befahre.