Für Herausforderungen immer zu haben

Jörg Kotterba

Frankfurt „Na, auch wieder mal hier!“ – Karl-Heinz Schmidt, ehemals Lehrer, jetzt 71 und Rentner im Ruhestand, freut sich, im Frankfurter Spitzkrug-Multi-Center (SMC) Sandra Kantwerk-Pahl wiederzusehen. Die drei Jahrzehnte jüngere Frau ist seit wenigen Monaten Verlagsrepräsentantin des Märkischen Medienhauses. Und seitdem oft im SMC, aber auch in anderen Centern Ost-Brandenburgs, in der warmen Jahreszeit ebenso auf Stadt- und anderen Festen und bei Groß-Ereignissen zu finden. „Mittlerweile trifft man bekannte Gesichter. Wie Herrn Schmidt. Überhaupt: Kommunikation mit den Menschen, Erfahrungen austauschen, Neuigkeiten. Das macht einfach Spaß“, erzählt Sandra Kantwerk-Pahl. Die Frankfurterin – mit Mirko verheiratet, ihr Sohn heißt Paul – kommt eigentlich aus der Restaurant-Branche. „Doch als 1998 Paul geboren wurde, war die Arbeit im Schichtdienst nicht mehr möglich.“ Die charmante Frau, die sich schon jetzt auf den Frühling und auf ihren Kleingarten im Verein Klingehang freut, sattelte um, als Paul größer wurde. „Ob Call-Center oder Pizzeria – ich hatte auch bei diesen Tätigkeiten immer mit Menschen zu tun.“ Im Spätherbst zurückliegenden Jahre entdeckte sie in der Märkischen Oderzeitung eine Anzeige, „die mich super-neugierig machte. Ich bin für neue Herausforderungen schließlich immer zu haben.“

Das Märkische Medienhaus suchte damals – und sucht auch heute noch, vor allem rund um Eisenhüttenstadt/Beeskow, Fürstenwalde/Erkner und Strausberg/Berliner Rand – Verlagsrepräsentanten. Sie sollten stark in der Kommunikation sein und den persönlichen Kontakt zum Kunden lieben. Weitere Voraussetzung: Für die Kunden ab und an auch am Wochenende und an Feiertagen vor Ort zu sein. „Als ich das Berufsbild las, war ich sofort Feuer und Flamme“, berichtete Sandra Kantwerk-Pahl. Zu ihren Aufgaben zählt es, in persönlichen Gesprächen neue Abonnenten für die MOZ und für die Kinderzeitung Kruschel zu gewinnen sowie die Bestandskundenpflege vor Ort.

Ganz sicher ist sich Sandra Kantwerk-Pahl heute noch nicht, ein echter erfahrener Verkaufsprofi zu sein. „Aber ein Verkaufstalent, das schon fest in den Startlöchern steht – doch, so darf sich Frau Kantwerk-Pahl wirklich schon nennen“, bestätigt Florian Regen, im Märkischen Medienhaus Leiter Direktverkauf. Er ergänzt, dass sich die Verlagsrepräsentanten „auch um unsere langjährigen Bestandskunden kümmern. Sie haben also ständig mit Menschen aus unserer Region zu tun, die mit der MOZ schon ihren Lesehunger stillen oder noch zögern, es zu tun.“

Um Verlagsrepräsentant für das Märkische Medienhaus zu werden sollte man hochmotiviert, flexibel und belastbar und sehr gut in der Lage sein, den eigenen Arbeitstag selbst zu organisieren. „Ein souveränes und überzeugendes Auftreten ist ebenso wichtig wie der Besitz der Führerscheinklasse B“, ergänzt Florian Regen.

Seine künftigen Mitarbeiter können sich auf eine spannende Verkaufstätigkeit in einem modernen Medienunternehmen, eine wohnortnahe Einsatzplanung, flexible familienfreundliche Arbeitszeiten und über eine Festanstellung freuen.

Wer sich für den Beruf eines Verlagsrepräsentanten interessiert und glaubt, dafür geeignet zu sein, sollte seine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittsdatums schicken an: Märkisches Medienhaus GmbH & Co.KG, Vertriebsmarketing, PF 1178 in 15201 Frankfurt (Oder) oder an bewerbung@moz.de