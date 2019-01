Auf den Spuren des großen Dichters

Michael Anker

Bad Freienwalde Das neue Jahr ist noch nicht richtig in Tritt gekommen und schon locken zahlreiche Veranstaltungen in die Region um Bad Freienwalde. Eine Übersicht bietet der gerade erschienene Veranstaltungsflyer. Wie nicht anders zu erwarten, ziert ein Bild Theodor Fontanes die Titelseite und es finden sich zahlreiche Veranstaltungen aus Anlass seines 200. Geburtstages im Heft. Die erste Veranstaltung fand bereits am Sonntag statt: Eine Wanderung „Über alle Berge“, wie sie wohl auch Theodor Fontane unternommen hat, als er vor 160 Jahren Bad Freienwalde besuchte. Treffpunkt war die ehemalige Försterei in der Bad Freienwalder Melcherstraße unterhalb des Aussichtsturmes.

Neben Wanderungen werden im Heft zahlreiche musikalische Veranstaltungen, Lesungen und Diskussionsabende versprochen. Die Monate April und Mai werden besonders spannend. Dann locken das deutsch-polnische Anwandern, eine Ausstellung im Oderland-Museum, das Bahnhofsfest und die Wiedereröffnung des Fontanehauses auf die Spuren des Brandenburgischen Dichters.

Erstmals erscheint die von der Bad Freienwalde Tourismus GmbH verlegte Übersicht nicht als Jahresausgabe. „Das hat sich in der Vergangenheit als unpraktisch herausgestellt, da einige Veranstalter während des Jahres weitere Termine planen. Das erste Heft mit Terminen bis Juni wird im April erneuert und soll dann Veranstaltungen über den Sommer ankündigen. Eine dritte Programmübersicht erscheint nach dem Sommer mit den Terminen bis zum Jahresende“, kündigt Heiko Walther-Kämpfe von der Tourismus GmbH an. Die Termine der einzelnen Ausgaben werden sich um zwei Monate überschneiden.

Veranstalter aus der Region können ihre zukünftigen Termine, die ab April gelten, in der Tourist-Info in Bad Freienwalde ankündigen oder direkt mit Heiko Walther-Kämpfe unter Telefon: 03344 150895 Kontakt aufnehmen. Der Veranstaltungsflyer ist ab sofort in der Tourist-Info erhältlich sowie in den kommenden Tagen bei Kooperationspartnern der Tourismus GmbH.

200 Jahre Theodor Fontane: In diesem Jahr jährt sich Fontanes Geburtstag zum 200. Mal. Unter dem Titel „fontane.200“ würdigt Brandenburg noch bis in den Dezember hinein landauf, landab den großen Autor. Denn: Wie kein anderer Autor hat er die Identität Brandenburgs geprägt und über dessen Grenzen hinaus vermittelt. Neben den populären Romanen und den „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ verfasste Fontane Gedichte, Reise- und Kriegsberichte, Reportagen, Literaturrezensionen, Kunst- und Theaterkritiken.