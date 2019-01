Wenn Schüler zum Lehrer werden

René Matschkowiak

Frankfurt Jedes Jahr ist die Entscheidung für die richtige weiterführende Schule, die wohl wichtigste für Eltern und Kinder, welche die 6. Klasse besuchen. Einblicke gewährte deswegen am Sonnabend das städtische Karl-Liebknecht- Gymnasium beim Tag der offenen Tür.

Gute Bildung wünschen sich Monika und Bernd Schröder für ihre Tochter Anika. Die Eltern sind eines der mittlerweile vielen polnisch-deutschen Paare, die in den beiden Grenzstädten leben. Tochter Anika spricht beide Sprachen perfekt und damit das so bleibt, ist natürlich das Latarnia-Projekt am Liebknecht Gymnasium ihre erste Wahl. In diesem Projekt haben Schüler des Liebknecht Gymnasiums und dem Gimnazjum Nr. 2 in Slubice gemeinsamen Unterricht. Dass noch Zeit für ihren Sport bleibt, hofft Anika allerdings auch. Schließlich war ihr Papa Bernd einst Spitzensportler im Ringen. Diese Leidenschaft teilt sie allerdings nicht. Die Schülerin macht Gymnastik und tanzt Ballett.

Karin Skowronek, Russischlehrerin am Gymnasium, freut sich ebenfalls am Sonnabend über große Aufmerksamkeit an ihrem Fach. „Das Interesse an der russischen Sprache ist ja immer schwankend“, erklärt sie. „Vielleicht hat die Fußball-WM in Russland die Sprache wieder mehr in den Fokus gerückt“. Allerdings hat sie regelmäßig einige Muttersprachler in der Klasse. „Deren Engagement sowohl von Eltern als auch Schülern, kann man nur loben“, so die Lehrerin.

Insgesamt seien die Schülerzahlen jetzt schon hoch, wie die Elternvertreter Katrin Blume, Thorsten Ziedek und Karsten Penk wissen. Insbesondere die Außenstelle des Gymnasiums an der Beckmannstraße sorgt deswegen immer wieder für Kritik und Diskussionen. „Die Außenstelle soll zukünftig komplett genutzt werden und von einer damals angedachten Übergangslösung zur Dauerlösung werden“, so die Informationen von Karsten Penk. Dafür muss von der Stadt allerdings dringend Geld investiert werden, meinen die Elternvertreter.

So müssen etwa die Fenster saniert werden, einige kann man nicht mehr öffnen, weil sie kaputt sind. Außerdem solle dringend ein vernünftiger Internetzugang installiert werden, fordern die Elternvertreter. „Das sollte nicht irgendwann, sondern in diesem Jahr passieren“, sagt Thorsten Ziedek. „Wenn die Stadt das Geld nicht aufbringen kann, dann muss auch das Land helfend eingreifen“, sagt Katrin Blume. Schließlich gehe es um gute Bildung für die Kinder.

Am Ende diesen Tages werden sich die jungen Besucher gemeinsam mit ihren Eltern zusammensetzen und überlegen, was ihnen alles am Liebknecht Gymnasium gefallen hat. Gelobt wird am Tag der offenen Tür von Eltern und Kindern vor allem die Vielfalt im Bildungsangebot und dem außerschulischen Bereich, denn die Einrichtung ist UNESCO-Projekt-Schule und Europa-Schule. Beides sind Auszeichnungen für das interkulturelle Engagement. Ein Beispiel ist das Comenius-Projekt der Europäischen Union.