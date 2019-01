Drei Mal schnuppern

Rhythmisch an der Sellheim-Schule: Trommel-AG-Leiterin Martina Röseler, Mareen (12), Nils (13), Amal (14) und Marissa (12, von links) © Foto: Matthias Wagner

Die Chemiker: Jan, Leon, Til (alle12) und Friedrich (13, von links) präsentieren am Finow-Gymnasium die Ergebnisse der Projektwoche. © Foto: Matthias Wagner

Klecks für Klecks: Die zweijährige Alva ist schon sehr interessiert am Umgang mit Farben und Pinsel im Montessori-Kindergarten. Sie nutzt das Mal- und Bastelangebot von Jelena Eichholz. Vater André Schuster zeigt sich überzeugt vom Konzept der Kindertagesstätte. © Foto: Matthias Wagner

Matthias Wagner

Eberswalde Zum Anfang des Jahres lassen viele Schulen und Kitas wieder Besucher hinter ihre Kulissen blicken, stellen Konzepte und Angebote der Einrichtungen vor. Drei aus Eberswalde haben am Freitag und Sonnabend ihre Türen geöffnet.

Die Kleinsten zuerst, könnte man sagen, denn schon am Freitagnachmittag gab es die Gelegenheit, den Kindergarten der Freien Montessori-Schule an der Eisenbahnstraße kennenzulernen. Ausgehend von der Reformpädagogik Maria Montessoris (1870–1952), das Kind habe einen inneren Bauplan, werden auf Basis der Ideen und Vorhaben der Kinder thematische Angebote entwickelt, aus denen sie nach ihren Bedürfnissen auswählen können.

Die Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren werden wochentags zwischen 7 und 17 Uhr betreut. Derzeit liegt die Kapazität bei 36 Plätzen. Zum Schuljahresbeginn im August werden zehn Kinder neu aufgenommen. „Die gemeinschaftliche Tagesgestaltung steht bei uns im Vordergrund“, sagt Kita-Leiterin Juliane Ahlhelm, die sich mit insgesamt sechs Mitarbeiterinnen um das Wohl der Jüngsten kümmert.

Doch auch die Eltern sind mit einbezogen. Mutter Jelena Eichholz beispielsweise hatte zum Tag der offenen Tür ein Bastel- und Malangebot für die Besucher vorbereitet.

Bei den Schulen machte am Freitagnachmittag das Gymnasium Finow den Anfang. Neben dem umfassenden und vielseitigen Unterrichtsangebot konnten sich die Besucher auch über die außerschulischen Aktivitäten informieren. Schüler übernahmen Führungen durch den ausgedehnten Gebäudekomplex.

Das Gymnasium Finow, wo derzeit 500 Schüler von 40 Lehrern unterrichtet werden, versteht sich als weltoffene Schule mit sprachlicher Orientierung, die den Schülern durch einen qualifizierten Fachunterricht eine vertiefte allgemeine Bildung vermittelt und ihnen breite Entfaltungsmöglichkeiten sowie die Förderung ihrer Eigenverantwortung ermöglicht.

Im Rahmen einer Projektwoche hatten sich Friedrich (13) sowie Jan, Til und Leon (alle12) mit dem Thema „Die vier Elemente“ beschäftigt. Zum Tag der offenen Tür wurden die Ergebnisse anhand von Experimenten und Vorführungen präsentiert.

Am Sonnabendvormittag zog dann die Karl-Sellheim-Schule im Stadtteil Westend nach und gab von 9 bis 12 Uhr Einblicke in die Abläufe und Methoden der Einrichtung. Schon vor offiziellem Beginn herrschte auf den Fluren und in den Klassenzimmern reger Andrang. Lehrer und Schüler hatten viele Vorbereitungen getroffen, um ihr Haus einem breiten Publikum vorzustellen.

Mehr als 720 Schüler, darunter zirka 140 Hörgeschädigte, gehen im Haus an der Wildparkstraße täglich ein und aus. Die Ganztagsschule ist Stützpunktschule für die Förderschwerpunkte Hören und körperlich-motorische Entwicklung.

„Das Inklusionsmodell ist das Beste, was uns passieren konnte“, so Schulleiterin Petra Ziegenhagen. Seit 2016 ist das gemeinsame Lernen auch auf den Oberschulbereich ausgedehnt. Vor diesem Hintergrund wurden zahlreiche neue Lehrkräfte eingestellt, sodass derzeit insgesamt zirka 85 Pädagogen die Unterrichtsinhalte vermitteln. „Wir können in den siebenten und achten Klassen jeweils zwei Kollegen pro Klasse einsetzen“, erklärte die Schulleiterin zufrieden.

Neben anderen bietet die Schule auch deutsche Gebärdensprache als Wahlpflichtfach an. Eine vielseitige Mischung von Arbeitsgemeinschaften ergänzt den Lehrplan. „Ich finde das voll gut hier. Die Lehrer sind entspannt und das Mittagsband ist auch klasse“, so die zwölfjährige Leonie aus der 7c. „Sehr gut, hell und freundlich“, pflichtet ihr Laura-Marie (13) bei.