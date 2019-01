Im Geist Fontanes

Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Der Geist Fontanes schwebte am Freitag durch das Schulhaus der gleichnamigen Grundschule in Bad Freienwalde. Und auch der Dichter selbst weilte unter den Besuchern des Tages der offenen Tür, der – wie könnte es anders sein – in diesem Jahr ganz im Zeichen des berühmten Schriftstellers stand.

Im abgedunkelten und rappelvollen Schulhaus begrüßte Schulleiterin Birgit Schellhase am Freitag die Besucher des Tages der offenen Tür. Unter ihnen besonders viele künftige Erstklässler, die sich im Schulhaus schon einmal umschauen wollten. Dabei half ihnen Theo, das Schulgespenst, gleich in zweifacher Ausführung. Sowie die Klassensprecher aller Altersstufen, die an ihrem schwarzen Zylinder zu erkennen waren. Einmalig hingegen: Finn Schröder in seiner Rolle als Theodor Fontane. Mit Hut und Gehrock, Stock und vor allem viel Charme überzeugte er als Figur des Schriftstellers und räumte sogar beim Gespenster-Bowling ab.

Um das Thema Geister und Gespenster drehte sich schließlich alles am Freitagabend: Vom Keller bis zum Dachgeschoss konnte gespielt, gelernt, gebastelt und gestaunt werden. Anja Haase zum Beispiel bastelte mit den künftigen Grundschülern, von denen die meisten noch schüchtern aber sehr neugierig die künftigen Unterrichtsräume betraten, ein Büchlein. Gleich nebenan begrüßten leuchtende Teelichtgespenster die Besucher. Sie konnten sich an der digitalen Tafel im Labyrinth-folgen versuchen. Auf der gleichen Etage fand auch das Gespensterbowling statt. Und im Biologieraum konnte in Boxen ertastet werden, wovon sich so ein Schulgespenst ernährt. Schleimig wurde es im Raum gleich nebenan: Da konnte Glibber hergestellt werden. Und überdies präsentierten die Schüler um Schulsozialarbeiterin Christiane Schmidt ihr Projekt, in dem sie sich mit dem Thema Kinderrechten auseinander gesetzt haben. „Dazu“, berichtet sie, „haben sie die Filme mit Titel wie Gewalt in der Familie oder Unfall beim Fußballtraining selbst gedreht und geschnitten.“ Auch war im Raum auf großen Plakaten dargestellt, was sich die Kinder von ihren Eltern wünschen: Liebe, Geduld, Gelassenheit. Oder auch mehr gemeinsame Freizeit.

Im Dachgeschoss lockten die Besucher geisterhafte Experimente wie das Untersuchen von Stoffen, das Messen von Größen oder das Beobachten von Körpern, während es im Erdgeschoss spielerisch um das Lesen, Schreiben und Rechnen ging. Im Neubau gleich neben dem historischen Schulgebäude konnte im Hausaufgabenraum gebastelt und gemalt werden, während nebenan eine Ausstellung die Werke der kleinen und großen Künstler zeigte.

Mit dem Tag der offenen Tür startet die Schule mit dem berühmten Namensgeber in das Jubiläumsjahr zu seinen Ehren. „Jeden Monat haben wir ein Highlight geplant“, verriet Anke Zachow, die künftige Klassenleiterin der Schulanfänger. Dazu gehört eine Projektwoche, in der Schautafeln für den Wanderweg Bad Freienwalde – Schiffmühle angefertigt werden sollen, ein Rezitatorenwettbewerb, ein Fontane-Gedenklauf, eine Sternwanderung „Auf Fontanes Spuren“, ein Besuch im Fontane-Haus in Schiffmühle und sogar in der Fontanestadt Neuruppin. Hinzu kommen ein Zeichenwettbewerb mit Vernissage sowie ein Weihnachtsmarkt „wie zu Fontanes Zeiten“ sowie ein weiteres Weihnachtsprojekt.