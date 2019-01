Rückkehr zur klassischen Wehr

Martin Stralau

Müncheberg (MOZ) Nachdem der Fokus der Freiwilligen Feuerwehr Müncheberg 2017 noch auf Sturmeinsätzen lag, musste sie sich 2018 wieder vermehrt um Brände kümmern. Stadtbrandmeister Carsten Greim forderte auf der Jahreshauptversammlung am Freitag eine bessere technische Ausstattung.

Das Jahr 2018 war kaum eine halbe Stunde alt, als die Feuerwehr Müncheberg nach Fürstenwalde gerufen wurde. Dort brannten mehrere Gebäude. „Die Fürstenwalder holen uns öfter zur Hilfe, das zeigt, dass man auf unsere Arbeit Wert legt“, sagte Carsten Greim bei der Jahresbilanz in der Müncheberger Feuerwache. Der größte Einsatz seien Ende Oktober Löscharbeiten an einem ehemaligen Fachwerkhaus in Jahnsfelde gewesen, hier waren die Einsatzkräfte drei Tage beschäftigt.

Insgesamt waren die Feuerwehrleute der sieben Müncheberger Wehren im vergangenen Jahr 130-mal gefordert, wobei allein 70 der Einsätze in der Zeit von sechs bis 18 Uhr stattfanden. Obwohl die meisten Mitglieder dann nicht verfügbar seien, weil sie auswärtig arbeiteten, „haben wir es immer wieder geschafft, die Einsätze zu bearbeiten. Dafür vielen Dank“, sagte Greim. Nachdem technische Hilfeleistungen wie Sturmschäden und Unfälle 2017 noch zwei Drittel der Einsätze ausmachten, hielten sich diese und Brandeinsätze 2018 mit jeweils 65 genau die Waage. „Wir waren wieder mehr als klassische Feuerwehr gefragt“, sagte Greim. Er freute sich, dass es bei den Unfällen mal keine Toten gab. Schwerpunkt bei den Bränden waren die durch extreme Trockenheit beförderten 13 Wald- und 18 Flächenbrände. Dreimal habe man auch die Brandschutzeinheit des Landkreises unterstützt, die zu den Großfeuern bei Treuenbrietzen ausgerückt war.

Und hier setzte Greim zur Kritik an. „Unser Tanklöschfahrzeug für diese Einsätze ist Baujahr 1994. Wir sind immer für andere da, auch für den Landkreis. Deshalb wäre es schön, wenn man bei der Verteilung von Fördergeldern für ein neues Fahrzeug auch mal an uns denkt.“ Zwei Anträge seien abgelehnt worden, beim nächsten müsse sich der Kreis bewegen, „sonst werden wir uns aus der Brandschutzeinheit zurückziehen“.

Kritik äußerte Greim aber auch an der Stadtverwaltung. „Seit mehr als einem Jahr kämpfen wir darum, dass die Kinder der Jugendwehr Sicherheitsschuhe bekommen.“ Hier gebe es dringenden Handlungsbedarf. „Es zieht sich alles sehr lange hin.“ Seit bereits zwei Jahren werde über Impfungen – hauptsächlich gegen Hepatitis B – geredet, und zwar nicht nur für First Responder-Einsatzkräfte, die mit kranken und verletzten Personen in Kontakt kommen. Greim erinnerte an einen Verkehrsunfall vor einer Woche mit zwei Toten, von dem einige Kameraden blutverschmiert zurückkamen. „Wichtig ist, alle Einsatzkräfte zu impfen, denn ich weiß doch gar nicht, wer morgen raus fährt“, sagte er. Zumindest bei der avisierten Neubeschaffung der Einsatzkleidung, die den technischen Stand von 1993 habe, konnte er Positives verkünden. Wenn alles wie geplant laufe, werden die Feuerwehrleute ab Mitte dieses Jahres – verteilt über die nächsten fünf Jahre – nach und nach neu ausgestattet.

Schwerpunkte für 2019 seien die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeugs für die Wehr Jahnsfelde und eine neue Wache für Trebnitz. Fortsetzen werde man die „objekttaktischen Besichtigungen“ zum Beispiel von Altenheimen, um im Einsatzfall agieren zu können. „Wir können oft genug nur reagieren, weil wir nicht einschätzen können, was da auf uns zukommt.“

Einen solchen Einsatz gab es auch am 4. Januar dieses Jahres, als in einem Mehrfamilienhaus mit 42 Menschen in der Eberswalder Straße ein Brand ausbrach und die örtlichen Gegebenheiten zunächst nicht bekannt waren. Doch die Abstimmung zwischen dem Einsatzleiter und der Ordnungsbehörde klappte schnell, sauber und koordiniert, wie die stellvertretende Bürgermeisterin und für die Feuerwehren zuständige Maria Buch, die Bürgermeisterin Uta Barkusky vertrat, bei der Versammlung zufrieden feststellte. „Es grenzt an ein Wunder, dass es keinen Personenschaden gab“, sagte sie und dankte den Feuerwehrleuten. „Wenn es drauf ankommt, fassen wir alle zusammen an und sind ein unglaublich starkes Team.“

Stark ist auch die Leistung von Hauptlöschmeister Günter Kalk, der am Freitag für 50 Jahre treue Dienste die goldene Medaille des Landes bekam – und vor Rührung ein paar Tränen verdrückte.