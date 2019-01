dpa

Potsdam (dpa) Nach der Vorstellung des Zeitplans für den Hauptstadtflughafen berät der Sonderausschuss des Brandenburger Landtags über den Baufortschritt am BER. Am Montag (15.30 Uhr) kommt die Runde in Potsdam zum ersten Mal im neuen Jahr zusammen. Nach einer Aufsichtsratssitzung hatten die Verantwortlichen am vergangenen Freitag bekräftigt, dass der Airport acht Jahre nach dem ersten Eröffnungstermin in diesem Herbst offiziell fertiggestellt werden soll. Ein Jahr später soll er dann in Betrieb gehen.

Allerdings müssen noch Mängel an Kabeltrassen behoben werden, die Brandmeldeanlage ist noch nicht fertig. Der Tüv hatte sich skeptisch gezeigt, was die zeitlichen Fortschritte angeht. Im Sonderausschuss geht es neben dem Baufortschritt auch um eine Studie der IHK Cottbus, die eine bessere Verkehrsanbindung für die Region gefordert hatte.