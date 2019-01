Fenster dienen oft als Eingang

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Auch 2018 hat es in der Region weniger Einbrüche als im Vorjahr gegeben – der positive Trend der vergangenen Jahre setzt sich fort. Den Grund sieht Polizei-Experte Jürgen Schirrmeister in guter Präventionsarbeit und effizienter Sicherheitstechnik.

Für jeden Hauseigentümer oder Mieter ist es der Horror: Man kommt nichts ahnend nach Hause oder morgens in die Küche – und entdeckt Spuren eines Einbruchs: Geld, Wertsachen und Laptop sind weg. „Jeder Einbruch ist einer zu viel“, meint Jürgen Schirrmeister, Leiter der Präventionsabteilung der Polizei Brandenburg. Auch wenn laut Kriminalstatistik die Zahl der Wohnungseinbrüche in Brandenburg im Jahr 2017 um etwa 25 Prozent zum Vorjahr sank – von 4200 auf knapp 3200. „Wenn bei Ihnen eingebrochen wurde, ist jeder positive Trend egal.“

Im Landkreis Märkisch-Oderland sieht dieser Trend so aus: In Frankfurt wurde 42 Mal in 2017 eingebrochen, im Gegensatz zu 58 Fällen im Jahr zuvor. Eine Abnahme gab es auch in Bad Freienwalde (2106: 25/ 2017:15) und Beeskow (9/8), in Seelow blieb die Zahl konstant (7/7) und in Eisenhüttenstadt nahm sie leicht zu (20/22). Diese Abnahme von Einbrüchen spiegelt auch die kommende Polizeiliche Kriminalstatistik für 2018 wieder, verrät Schirrmeister.

Der Modus Operandi bei Einbrüchen bleibt konstant. In aller Regel werden Fenster aufgehebelt. Die zweithäufigste Vorgehensweise ist Scheiben einschlagen, durchgreifen und entriegeln. Das bei geschlossenem Fenster „durch die Scheibe gehen“ liegt bei unter einem Prozent. Denn der Krach und die hohe Verletzungsgefahr schrecken ab. Denn die Philosophie des Diebes ist: Ohne großen Aufwand in kurzer Zeit reinkommen, ohne dabei dem Eigentümer zu begegnen. „Alles, was ihm dies erschwert, dient der Sicherheit“, erklärt der Experte.

Hochsaison ist die dunkle Jahreszeit, von November bis Februar. Davon geschehen zirka die Hälfte am Tag. Ebenso spielen kurze Abwesenheiten der Hausbesitzer und schummriges Tageslicht den Kriminellen in die Karten. Vorab wird oft ausgespäht, wann jemand daheim ist. Dann geht es schnell, denn bei einem Fenster mit normalen Zapfen ist der Dieb in wenigen Sekunden drin. „Die Widerstandsklasse RC-2 hält ihn drei bis fünf Minuten draußen“, sagt Schirrmeister. Mittels Schraubenzieher oder Kuhfuß kann das Fenster bei normalen Rollzapfen durch Hebeln aus der Fassung rutschen. Beim Pilzkopf fasst dieser dann in ein Gegenstück – also in eine Verankerung im Fensterrahmen – die das Aufhebeln erschwert. Das kostet Zeit, so dass viele Einbruchsvorhaben scheitern. Im Land Brandenburg scheitern gut 30 Prozent der Täter bei Einbrüchen. Aber eine hundertprozentige Sicherheit sei unmöglich, so der Polizist.

Trotzdem lohne es sich vor Einbrüchen zu schützen. Schirrmeister führt die abnehmenden Einbruchszahlen auf die Beratungsoffensive der Polizei zurück. Beispielsweise läuft zurzeit ein Projekt in MOL, indem die Abteilung Prävention mit dem Bauamt zusammen arbeitet. Hierbei bekommen Hausbauer gleich bei der Antragsstellung für ein Eigenheim den Flyer der Polizei mit, um beispielsweise die Fenster richtig zu sichern. Am besten beim Neubau gleich auf Sicherheitstechnik achten, empfiehlt Schirrmeister. Denn das sei wesentlich preiswerter, als wenn nachgerüstet werden muss.

Er rät, sich im Voraus Kostenvoranschläge geben zu lassen, um sich einen Überblick über die Angebote der Sicherheitstechnik zu verschaffen. Die Polizei empfiehlt Sicherheitstechnik ab der Widerstandsklasse RC-2 (RC meint Resistance-Class). Derartige Fenster haben einen speziellen Beschlag. Statt normaler Zapfen, sind dort Pilzköpfe verbaut – die pro Kopf 600 bis 800 Kilo aushalten. Die erschweren das Aufhebeln. „Diebe kommen ja nicht mit Vorschlaghämmern, sondern oft mit Schraubenziehern“, so der Experte. Sind bei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern oft die Eingangstüren betroffen, kommen Einbrecher in Einfamilienhäusern bei 85 Prozent der Fälle über Fenster und Fenstertüren rein.

Sind Einbrecher-Banden die Haupttäter? „Wir haben eine Aufklärungsquote bei Wohnungseinbrüchen, die bei zirka 20 Prozent liegt“, erklärt Schirrmeister. Damit liege Brandenburg im Bund ganz weit vorn. Trotzdem seien bei Diebstahls-Delikten solche Quoten immer niedrig, da der Bezug zum Täter fehle. Die Polizei kennt vier Fünftel der Täter nicht. Somit würde in über 80 Prozent über den Dieb spekuliert werden – „daran möchte ich mich nicht beteiligen“, so der Fachmann.

Für eine bessere Präventionsarbeit der Polizei hat das Land neue Berater eingestellt. Diese Experten, aus dem Bereich Technik, beraten Bürger zur Vermeidung von Einbrüchen. Ab Februar wird auch ein Berater nur für MOL zuständig sein.