Konsequenz oder Kompromiss

Daniela Windolff

Welsow (MOZ) Die Ortsbeiräte Welsow und Neukünkendorf beraten heute über einen Beschlussantrag der Stadtverordnetenversammlung, die Veränderungssperre für ein Teilstück des Windfeldes Welsow zu verlängern. Der Investor bietet einen Kompromiss an.

Sechs Windräder zwischen Kerkow und Welsow könnten zur Zerreißprobe werden. Sie gehören zum Windeignungsgebiet Welsow. Das ist seit 2016 rechtskräftig. Der größere Teil wurde 2017 von der Firma Teut Windprojekte bebaut. Ein kleiner Zipfel an der Straße nach Welsow gehörte einer anderen Betreibergesellschaft. Im August 2018 hat Jan Teut auch dieses Teilstück übernommen. Er möchte hier die vorhandenen sechs kleineren Windkraftanlagen aus dem Jahr 2002 repowern, also abreißen und durch zwei neue, größere Anlagen ersetzen. Das ist in einem genehmigten Windeignungsgebiet möglich und rechtens.

Allerdings hatte die Stadtverordnetenversammlung Angermünde auf dieses Teilstück im Februar 2017 eine Veränderungssperre verhängt, die wie der Name sagt, eine Veränderung der vorhandenen Bebauungsart versagt. Auf der größeren Fläche kamen sich Stadt und Investor Teut entgegen und wollten einen gemeinsamen städtebaulichen Vertrag aufsetzen, der bestimmte Bedingungen der Stadt berücksichtigt. Dafür verzichtete man hier auf eine Veränderungssperre.

Mit dem anderen Investor gab es keine Einigung. Deshalb sollte mit der Veränderungssperre Zeit geschaffen werden, um einen Bebauungsplan aufzustellen. Eine andere Möglichkeit der Einflussnahme auf Höhe und Gestaltung der Anlagen hat die Kommune aufgrund des privilegierten Baurechts für Windkraft nicht. Doch die Veränderungssperre läuft im März aus. Einen B-Plan gibt es noch immer nicht. 18 Monate Personalnot im Bauamt sorgten für Aktenstau. Die neue Leiterin Susanne Tahineh versucht nun mit ihrem neuen Team den Berg mühsam abzuarbeiten. Um sich dafür noch einmal Luft zu verschaffen, soll die Veränderungssperre für das Teilstück Welsow das letzte Mal um ein weiteres Jahr verlängert und an ein externes Büro vergeben werden.

Doch durch den Betreiberwechsel sind die Karten neu gemischt. Mit Jan Teut steht nun der Investor in der Tür, der auch den anderen Teil betreibt und erneut Kompromissbereitschaft gegenüber der Stadt signalisiert. Er möchte die Aufhebung der Veränderungssperre, um bauen zu können und erklärt sich im Gegenzug bereit, sämtliche Planungskosten für einen B-Plan zu übernehmen, der der Stadt Mitsprache sichert. Statt der sechs 160-Meter-Anlagen will er zwei 200 Meter hohe Windräder bauen und schöpft damit nicht den vollen Rahmen der technischen Möglichkeiten aus, die 270 Meter Höhe ermöglichen. Es soll die gleiche Bauart der vorhandenen sein, um ein einheitliches Bild zu schaffen.

Knackpunkt ist allerdings der Abstand zur Wohnbebauung. In Angermünde will man bei Neubau auf einem Mindestabstand von 1000 Meter bestehen, auch wenn die Regionalplanung eine sogenannte Restriktionszone von 800 bis 1000 Meter gesetzlich zulässt. Als Kompromiss will Teut einen Abstand von 880 Meter einhalten. „Bei 1000 Meter Abstand würde nur eine Anlage in die Fläche passen. Ich muss aber unternehmerisch denken. Welchen Vorteil hätte ich, dann freiwillig die Planungskosten für einen B-Plan zu übernehmen, den ich nicht brauche?“, fragt er und gibt zu bedenken, was an Wertschöpfung in der Region bleibt. „Das Windfeld Parstein betreibt eine Schweizer Gesellschaft. Die interessiert nicht, was die Leute vor Ort sagen. Ich möchte im Gespräch bleiben.“ Teut zahlte in den vergangenen Jahren sechsstellige Gewerbesteuern an die Stadt und unterstützt Vereine und Projekte. „Man könnte es als Bestechung sehen, aber ich will der Region etwas zurückgeben.“