Ein gut integrierter Sachse

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Eisenhüttenstädter Künstler Matthias Steier ist mit dem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Eisenhüttenstadt geehrt worden. Diese besondere Würdigung wurde im Rahmen des Neujahrsempfangs der Stadt im Friedrich-Wolf-Theater vollzogen. Erstmals hatte die Stadt darauf verzichtet Ehrenamtliche für ihre Tätigkeit und Arbeit auszuzeichnen. Das soll nun in einer gesonderten Veranstaltung nachgeholt werden.

Hartmut Preuß, Leiter des städtischen Museums, würdigte Steier in einer Laudatio. Preuß erinnerte, dass der inzwischen 60-Jährige 1987 von Leipzig nach Eisenhüttenstadt gekommen sei. Zum einen sei das dem damaligen Stadtrat für Kultur Frank Gericke zu verdanken. Zum anderen habe Matthias Steier aber auch den Schritt bewusst gemacht, fand er doch in seiner neuen Heimat gute Voraussetzungen um zu arbeiten.

Und diese Voraussetzungen hat Steier genutzt – auch zum Vorteil von Eisenhüttenstadt. „Matthias Steier trägt den Namen von Eisenhüttenstadt in die Welt hinaus“, erklärte Hartmut Preuß und er fügte hinzu: „Die Eisenhüttenstädter können stolz auf ihren Künstler sein.“

Mit einem Augenzwinkern sagte Hartmut Preuß, dass der Maler ein gut integrierter Sache sei, der preußische Tugenden lebe. Steier hat an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig bei so renommierten Lehrern wie Wolfgang Peuker, Dietrich Burger und Arno Rink studiert. Von 1983 bis 1985 wurde er ausgewählt, am Bauernkriegspanorama von Werner Tübke in Bad Frankenhausen mitzuarbeiten. Eine seiner neusten Arbeiten ist im Rahmen der 750-Jahr-Feier des Kloster Neuzelles zum dortigen himmlischen Theater entstanden.

Doch Matthias Steier ist nicht im künstlerischen Elfenbeinturm geblieben, sondern gibt sein Wissen und sein Talent weiter. Unter anderem an der Volkshochschule leitet er Kurse für Zeichnen und Malen an. „Er hat Generationen von Autodidakten geprägt“, sagte Hartmut Preuß.

Der runde Geburtstag mag mit ein Grund für die Ehrung gewesen sein. Es habe aber auch den Vorschlag von Bürgern gegeben, den Eisenhüttenstädter Künstler durch den Eintrag in das Goldene Buch zu ehren.