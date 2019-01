Gute Stimmung für gute Leistung

Spannendes Innenleben: Zwölftklässlerin Sophie Duda (r.) gibt Frank Bosse und seiner Tochter Helena (12) aus Basdorf Einblick in den Biologieunterricht. © Foto: Wolfgang Rakitin

Olav Schröder

Wandlitz (MOZ) Nach den Unterrichtsinhalten bis hin zu den Angeboten in der gymnasialen Oberstufe erkundigten sich viele Schüler mit ihren Eltern am Sonnabend am Tag der offenen Tür des Gymnasiums Wandlitz. Für sie steht die Entscheidung zur künftigen weiterführenden Schule an.

Für Hugo Eugen Volkmer aus Biesenthal gibt es eigentlich keine andere Wahl, als sich für das Gymnasium in Wandlitz zu bewerben. Der Zwölfjährige unternimmt mit seinen Eltern einen Rundgang durch die Schule. „Ich find’ es hier gut, vielleicht klappt es ja“, sagt er. Ganz unbekannt ist ihm die Schule nicht. „Sein älterer Bruder besucht hier den Untericht und fühlt sich sehr wohl“, ergänzt Vater Frank Volkmer.

Es ist sicherlich ein Zufall, dass auch Marie Gnoyke aus Wandlitz kurze Zeit später auf dem Rundgang mit ihrer Tochter berichtet, dass schon mehrere Familienmitglieder das Wandlitzer Gymnasium besucht haben. Kein Zufall aber ist, dass bei aller Leistungsorientierung viele die familiär-freundliche Atmos-phäre an der Schule schätzen, wie zum Beispiel Ivonne Borath und Sabine Langer, die sich beide als Elternvertreterinnen und im Förderverein der Schule engagieren. Mit den Spenden, die der Förderverein an diesem Tag durch den Kuchenverkauf einnimmt, können zusätzliche Schulprojekte unterstützt werden. Dazu gehören zum Beispiel ein zusätzlicher Theaterbesuch auf der jährlichen London-Sprachreise oder ein Besuch im Gläsernen Labor auf dem Campus des Wissenschafts- und Biotechnologieparks in Berlin-Buch.

„Viele Eltern fragen, ob ihr Kind eine Chance hat, aufgenommen zu werden“, sagt Schulleiter Hartmut Arndt. Da dies auch von den Bewerbungen abhängt, kann diese Frage noch nicht beantwortet werden. „Doch wahrscheinlich werden wir nach den Sommerferien fünf Klassen eröffnen können“, vermutet er.

Gegenwärtig unterrichten rund 60 Lehrkräfte knapp 700 Schüler. Am Tag der offenen Tür sind fast die komplette Lehrerschaft und viele Schüler, darunter auch ehemalige, in der Schule unterwegs, um den Besuchern auf den Führungen Fragen zu beantworten und ihre Erfahrungen mitteilen zu können. Großes Interesse herrscht zum Beispiel im Informatikbereich. Marian Lindner, Informatik- und Mathematiklehrer, stellt den Unterricht ebenso wie Projekte vor, die die Schüler selbst leiten. Sie entwickeln beispielsweise eine Schrittzähler- oder Liegestützen-App, experimentieren mit Lego-Robotern autonome Fahrsituationen oder erfinden Anwendungen für Kleinstcomputer. Der gesamte Bereich der Informatik wird je nach Klassenstufe in Arbeitsgemeinschaften, als Pflicht- oder Wahlpflichtfach oder auch als Abiturfachangeboten.

Beliebt sind die Reisen, die stets in der letzten Woche vor den Sommerferien durchgeführt werden. Die achten Klassen absolvieren eine Sprachreise nach London mit Unterkunft in englischen Gastfamilien. Freiwiliig ist die Fahrt im folgenden Jahr nach Frankreich oder nach Spanien in eine Sprachschule. Für die zehnten Klassen steht eine Fahrt nach Weimar auf dem Programm.

Zu den stark nachgefragten Angeboten nach dem Unterricht gehört die Kooperation mit der Barnimer Kreismusikschule, so Hartmut Arndt. Eingerichtet wurde sie, weil viele Wandlitzer Schüler ein Instrument spielen. Inzwischen können sie denn Unterricht bei einem der fünf Musikschullehrer direkt an der Schule erhalten, weite Fahrwege entfallen.