Fischer Hans und die Obrigkeit

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) So ein Fischer wie Hans, der mythische erste Siedler von Arckenow, hatte es seinerzeit auch nicht leicht. Schon damals, anno 1579, musste er sich viel mit der Bürokratie herumschlagen. Für die Fischerei-Erlaubnis hatte er in Köpenick vorzusprechen, was einen Tag Abwesenheit bedeutete, für die Genehmigung zum Holzeinschlag ging noch ein Tag drauf. So schilderte es Dietmar Guß alias Fischer Hans bei der inzwischen traditionellen Veranstaltung, mit der der Heimatverein Erkner das Jahr einläutet und an die erste urkundliche Erwähnung der heutigen Stadt erinnert. Die steht bekanntlich im Rüdersdorfer Kirchenbuch, wohin Fischer Hans und seine Frau Maria, gespielt von Gabriele Borens, trotz winterlicher Kälte gehen musste, weil es seinerzeit noch nicht einmal in Woltersdorf eine Kirche gab, und in Arckenow, der Vorform von Erkner, schon gar nicht.

Für die diesjährige Veranstaltung hatte sich Andreas Stoye-Balk vom Heimatverein ausgedacht, den Fokus auf die Beziehung des armen Fischers zur Obrigkeit zu legen, um so viele Ortsoberhäupter wie möglich auf einmal zu versammeln. Ein Bürgermeister, das wurde in dem gespielten Dialog im ehemaligen Kuhstall des Heimatmuseums auch klar, war zu den Zeiten von Fischer Hans noch undenkbar. „Wir sind so wenige, da braucht man das nicht“, so Guß. Der erste war Heinrich Catholy, der erst als Dorfschulze fungierte und später als Gemeindevorsteher. Er wurde wie seit vielen Jahren von Heinzdieter Schmidt dargestellt.

Außer ihm hatte der Heimatverein die beiden Alt-Bürgermeister Joachim Schulze, bis vor einem Jahr noch Vorsitzender des Heimatvereins, und Jochen Kirsch eingeladen – und den vor knapp einem Jahr gewählten heutigen Amtsinhaber Henryk Pilz. Sie ließen die Geschichte Revue passieren: Verleihung des Stadtrechts 1998 und die Ernennung Erkners zum Mittelzentrum 2009 waren wichtige Stichworte. Kirsch haderte ein wenig damit, dass jetzt von der „Wiederherstellung der Kreditwürdigkeit“ gesprochen wurde, Pilz sagte, alles habe eben seine Zeit. Fischer Hans hatte sein Verhältnis zur Obrigkeit schon vorher auf den Punkt gebracht: „So lange Du Deine Abgaben leistest und dir keine Vergehen zu Schulden kommen lässt, lassen sie dich in Ruhe.“