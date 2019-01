Schneewalzer beim Zamper-Spaß

Start am Gasthaus „Zur Spree“: Die Kostümfarben Hellblau, Gelb und Weiß dominierten in Briescht. Treff war Samstag das Gasthaus „Zur Spree“. © Foto: Jörg Kotterba

Hatten in Lindenberg viel Spaß: Organisatorin Doreen Wollenberg als Marienkäferchen und ihre Freunde Aimee, Claudia, Frank und Oliver. © Foto: Jörg Kotterba

Lustig verkleidet in Klein Schauen: Franka Klehr als Clown mit roter Nase, mit Fiona und Isabella (v. l.). © Foto: Elke Lang

Elke Lang, Jörg Kotterba

Beeskow (MOZ) Fastnacht allerorten: Auch am vergangenen Wochenende zogen in den Dörfern der Region bunt kostümierte Menschen von Haus zu Haus und sammelten Eier, Speck und Geld. Abends traf man sich zum Tanz.

Atemlos wurde am Samstag in Jamlitz zwar nicht gezampert. Aber die „Lieberoser Musikanten“, als Kult-Blaskapelle nicht das erste Mal Partner von Chef-Organisator Olaf Jahn, spielten im Laufe des Tages „Atemlos“, den Helene-Schneider-Hit. Und Olaf Jahn selbst oder Ehefrau Petra schnappten sich zur Musik einen der Anwohner, die mit Eier, Speck, einem Schnäpperken oder einer Geldspende nicht geizten – und schon wurde auf verschneiten Straßen oder Wegen nicht nur der Schneewalzer getanzt. Dann doch: Atemlos...

Das Ehepaar Jahn kam als Skatblatt zum morgendlichen Treff vor der Bäckerei Kaffke: „Er“ als Pik mit dem auf den Kopf gedrehten schwarzen Herz mit Stiel am unteren Ende, „Sie“ als Herzblatt. „Die Petra lässt sich immer etwas einfallen“, meinte eine Mit-Zamperin fast neidvoll. Man habe Petra Jahn auch schon in einem selbstgenähten Engelskostüm aus Omas altem Unterrock und weißen Federboas gesehen.

Verhungern und verdursten musste auch in Friedland keiner. Dort liefen vor allem „Tiere“, von der attraktiven Biene Maja bis zu furchterregenden Braun- und Eisbären, von Haus zu Haus, musikalisch begleitet von der Lausitzer Kapelle „Na und“. Der Faschingsverein 2001 um Franziska Häusler startete den Tag am Vereinsraum auf dem Areal der Grundschule. „Auf den sind wir mächtig stolz“, informierte Wolfgang Würke. Er war zehn Jahre, bis 2003, Friedlands Bürgermeister. Vereinsmitglied Benita Petermann rührte für die MOZ schnell noch die Werbetrommel: Freitag ist hier Preis-Maskenball und Samstag Fastnacht mit „Na und“.

„Achtung, Zampern!“ wurden die Kraftfahrer am Ortseingangsschild von Briescht gewarnt. Vom Gasthaus „Zur Spree“ zogen annähernd 50 gut gelaunte Fastnachts-Freunde durchs Dorf. Die Kostümfarben Hellblau, Gelb und Weiß dominierten. Nur Helmut Stöwer als knallrote Tomate mit etwas Grün auf dem Kopf fiel optisch aus dem Rahmen.

Rechtsanwältin Doreen Wollenberg als Marienkäferchen und ihre ebenso originell verkleideten Freunde Aimee, Claudia, Frank und Oliver waren Sonnabend in Lindenberg Zamperer und Zapfer zugleich. Auf einem Handhubwagen hatten sie das Bierfass versteckt. Und machten damit zugleich Werbung für ihre Mini-Fastnachts-Show am kommenden Sonnabend ab 19 Uhr im Gasthaus Görsdorf. „Heute zampern wir südlich, kommenden Sonnabend nördlich der Bahn. Treff ist 8 Uhr vor dem Gasthaus Lutter“, informierte Doreen Wollenberg, die den Zamperspaß organisiert.

Auch in Klein Schauen wurde am Wochenende herzhaft gezampert. Es regnete heftig, aber aus dem Dorfgemeinschaftshaus drang fröhliche Musik. Hier hatte sich die Zampergesellschaft versammelt, und man hatte den Eindruck: Hier würde sie auch bleiben. „Natürlich gehen wir wie in jedem Jahr zampern. Da gibt es doch keine Frage“, lachte Olaf Schilling. Und Ortsvorsteher Wolf-Dieter Roloff bestätigte: „Das ziehen wir durch.“

Schließlich war alles vom Ortsbeirat, vor allem von Andreas Batke, gut vorbereitet worden. Traditionsgemäß zog das Bla-Mu-Echo von 12 bis etwa 18 Uhr den Narren mit volkstümlicher Tanzmusik voran. Am Abend dann wurde im Dorf­gemeinschaftshaus zünftig gefeiert.