„Widerliches Gedankengut“

Joachim Eggers

Fürstenwalde (MOZ) Etwa 30 Fürstenwalder, zumeist aus Politik und Verwaltung, haben am Sonntagmorgen am Ottomar-Geschke-Platz der Opfer des Holocausts gedacht. Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Uwe Koch (CDU), ging in seiner Rede auf aktuelle Vorkommnisse ein. Er sprach die Äußerung „eines Fürstenwalder Rechtsanwalts“ an, gemeint war Axel Fachtan, der auf dem Parteitag der AfD seine Verwunderung über Brandenburger ausgedrückt hatte, die, für Fachtan unverständlich, immer noch den 8. Mai als Tag der Befreiung feiern; der Tag der Befreiung stehe noch bevor, durch die AfD.

„Interessant war die Reaktion darauf“, sagte Koch, „das Schweigen“. Einer habe sich deutlich positioniert, Stephan Wende, der – anwesende – Fraktionsvorsitzende der Fürstenwalder Linken. „Er erntete einen Shitstorm auf Facebook, was sicherlich auch darauf zurückzuführen ist, dass er es mit anderen Personen verknüpfte“, so Koch. Der Rechtsanwalt sei auf dem Neujahrsempfang der Stadt erschienen. Auch er selbst, Koch, sei unfähig gewesen zu reagieren. „Ist dieses widerliche Gedankengut wieder salonfähig?“, fragte Koch. Seine Folgerung: In einer bunten Stadt und gemischten Gesellschaft gebe es die verschiendensten Gruppen, „jede verdient es, gehört zu werden“. So und mit einem respektvollen Umgang miteinander „werden wir uns auch den Rattenfängern, die einfache Lösungen für komplexe Probleme versprechen, erfolgreich entgegenstellen können“.