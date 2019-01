dpa

Potsdam (dpa) Zum Wochenbeginn bleibt der Himmel über Berlin und Brandenburg stark bewölkt, in der Nacht zu Dienstag kann es glatt werden. Am Montag fällt tagsüber zunächst vereinzelt Regen, zum Abend dann Schnee in der Prignitz, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Nur in der Lausitz kommt zeitweise die Sonne durch. Die Höchstwerte liegen zwischen zwei und sechs Grad.

In der Nacht zu Dienstag lassen frostige Temperaturen zwischen minus drei und null Grad die Straßen glatt werden. Dazu fällt von Westen her Schnee bei schwachem Wind aus westlicher und südwestlicher Richtung. Tagsüber steigen die Werte auf bis zu drei Grad.