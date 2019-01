Für Kunst und gegen Kinderlähmung

Elke Lang

Bad Saarow (MOZ) Die Rotarier sind ein wichtiges, verbindendes Element in einer sich individualisierenden Gesellschaft – das war eine Kernaussage von Präsident Hans Peter Walenta beim Neujahrsempfang des Rotary Club Bad Saarow-Scharmützelsee am Sonnabend. In seinem Bericht über das vergangene Jahr konnte er nur einige der internationalen und lokalen Projekte und Serviceleistungen des örtlichen Clubs anreißen, der 2005 gegründet wurde. Darunter zählen die Unterstützung einer Familie und eines Medizinstudenten in Mazedonien, die Aktion „End Polio Now – Kampf gegen Kinderlähmung“ sowie der barrierefreie Ausbau des Wiesenweges in Bad Saarow.

Jahresübergreifend ist die Beteiligung am Jugendaustauschprogramm von Rotary. Aktuell wird Luciano Alejandro Lopez aus Argentinien von Rotarier-Familien beherbergt, zuerst von Daniel Leinert in Beeskow, zur Zeit von Edda und Toralf Jahn aus Wendisch Rietz. Der junge Mann spielte zum Empfang anspruchsvolle Stücke auf dem Klavier.

Zu den Vorhaben in diesem Jahr gehören die Finanzierung des Materials für Schulhofbänke der Maxim-Gorki-Schule, die von den Schülern selbst gebaut werden, und „Kunst an der Wiese“. Letzteres Projekt mit temporären Kunstobjekten an der Moorwiese stellte Manfred Rettig vor. „Kunst bringt Leute zusammen, weil sie Anstoß zu Diskussionen bietet“, sagte er. Sein Wunsch ist es, „dass in der Gemeinde Bad Saarow Kunst zum Dauerthema wird“. Von den rund 60 Teilnehmern am Neujahrsempfang waren etwa 40 Gäste aus der Verwaltung vom Landrat Rolf Lindemann bis zu Bürgermeistern und Gemeindevertretern, aus der Politik und der Wirtschaft sowie vom polnischen Rotary-Partnerclub Gorzow. Die Kulturschaffenden des Ortes befanden sich diesmal stark in der Minderzahl.