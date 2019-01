Geisterspuk im Klosterkeller

Jürgen Rammelt

Dollgow Die Dollgower verstehen es, zu feiern. Sei es beim alljährlichen Erntefest, zu dem tausende Besucher ins Dorf strömen, oder beim traditionellen Weihnachtsmarkt, wenn im Holzbackofen die Brote ihren Duft verbreiten, die dann innerhalb kürzester Zeit einen Käufer gefunden haben.

So war es auch kein Wunder, dass beim Fasching mit dem Rheinsberger Carnevalsclub (RCC) am Sonnabend im Gashaus Seelig kaum ein Platz frei blieb. Wie bereits in früheren Jahren hatte man sich die Karnevalisten aus der Prinzenstadt eingeladen. Unter dem Motto „Spuk im Klosterkeller“ erlebten die rund 100 Besucher, darunter die Mitglieder der Schulzendorfer Feuerwehr, eine Veranstaltung, bei der kein Auge trocken blieb.

Eröffnet wurde das Programm von den sangesfreudigen Männern, die ihre Freude zum Ausdruck brachten, dass der RCC erneut in Dollgow zu Gast sein darf. Dann begrüßte der Präsident des Rheinsberger Faschingsclubs das närrische Volk, und er verriet ganz nebenbei, dass eine Frauengruppe des RCC gerade an dem Abend in Cottbus weilt, um bei der Aufzeichnung von „Heut’ steppt der Adler“ mitzuwirken. Die Sendung wird am 3. März im RBB-Fernsehen über den Bildschirm flimmern. Doch dann waren der Begrüßungsworte genug gesprochen. Natürlich durfte im Klosterkeller eine Maus nicht fehlen, die erklärte, wie ein Kloster funktioniert und was die Mönche und Nonnen so treiben. Doch Trommler verjagten die Maus gleich wieder.

Natürlich gab es an dem Abend auch ein Prinzenpaar. Diese Ehre wird in diesem Jahr Petra V. und Bernd II. zuteil, die im würdigen Aufzug ein früher in Rheinsberg beheimatetes Adelsehepaar darstellen. Gar königlich ging es dann weiter, als mit großem Hallo Friedrich II. und der sächsische Regent August der Starke den Saal betraten.

Doch wer dachte, dass die beiden Herrscher sich über frühere Zeiten unterhalten, der wurde eines Besseren belehrt. Thema war einmal mehr die große und kleine Politik. Es ging um Angela Merkel, um AKK (Annegret Kramp-Karrenbauer) und weitere Politprominenz. Dem folgten immer wieder Auftritte der Kellergeister, die mit und ohne Begleitung der hauseigenen RCC-Band vom Publikum im Takt der Musik mit Applaus begleitet wurden. Gefallen beim Publikum fanden auch zwei Mönche, die als „kleine Sünderlein“ singend berichteten, wie sie trotz ihrer Eskapaden im Himmel landen wollen.

Zu den Höhepunkten des knapp dreistündigen Programms gehörten zweifelsohne die choreographisch exzellent einstudierten Tänze der „Jungen Garde“ sowie trunkene Sänger und eine Wahrsagerin, die aus der Hand lesen konnte. Aber auch der Tod, der als schwarz verhüllte Gestalt daherkam und mit makabren Späßen die letzten Stunden des Lebens dem Publikum näher brachte, ließ die Lachmuskeln beben. Gruselig ging es auch bei einem Männertanz zu, bei dem die Akteure im martialischen Outfit den Saal rockten.

Der einst von Mitarbeitern des Rheinsberger Kernkraftwerkes gegründete Faschingsverein kann auf eine über 40-jährige Geschichte zurückblicken. Und natürlich gehören Orden aus Rheinsberger Keramik genauso wie das finale Schlusslied nach der Melodie des Gefangenenchores aus der Oper Nabucco zu den Markenzeichen des Rheinsberger Karnevals.

Am Sonnabend wurden die ersten Orden überreicht: an das Prinzenpaar und an Bärbel Radtke, die Wirtin von Seeligs Gasthaus in Dollgow.