Opfer des Nationalsozialismus geehrt

Elke Lang, Jörg Kühl

Beeskow/Storkow (MOZ) Am Sonntag wurde in Beeskow, Storkow und anderen Orten den Opfern des Nationalsozialismus gedacht. Anlass war der Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz. Der Gedenktag war 1996 vom damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog ins Leben gerufen worden.

In Beeskow trafen sich Bürger an der Gedenkstätte in der Breitscheidstraße. Einen Kranz legten unter anderem Bürgermeister Frank Steffen und die stellvertretende Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Karin Niederstraßer, nieder. Mit Blick auf bestimmte aktuelle politische Strömungen warnte Steffen in seiner Ansprache davor, die Herrschaft des Nationalsozialismus und deren Folgen zu relativieren. „Wer den Holocaust leugnet, ist entweder naiv oder er billigt das System.“

Auch in Storkow wurde der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Zu einem stillen Gedenken hatte Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig am Sonntag an das Mahnmal für die Opfer des Faschismus eingeladen. Es waren rund 50 Einzelpersonen, Vertreter der Stadtverwaltung, der Freiwilligen Feuerwehr, der Stadtverordneten, von Parteien, Verbänden, Vereinigungen und Vereinen gekommen. Viele von ihnen legten Blumen am Ehrenmal ab, als erster Oberstleutnant Steffen Holz, der in Vertretung der Standortältesten der Kurmark-Kaserne Storkow, Oberstleutnant Anastasia Bifang, anwesend war, die sich im Auslandseinsatz befindet.

Anlass für die Ehrung ist die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die sowjetischen Truppen am 27. Januar 1945. „Gedenken ist auch auf die Zukunft gerichtet“, mahnte die Bürgermeisterin an. „Dass Deutschland sich seiner Vergangenheit gestellt und eine Gedenkkultur entwickelt hat, das hat dazu beigetragen, uns mit unseren Nachbarn wieder zu verständigen und auszusöhnen und wachsam zu sein gegenüber allen Formen der Verfälschung der Geschichte sowie der Diskriminierung Andersdenkender oder -gläubiger.

„Die Zukunft, das sind unsere Kinder“, überlegte Renate Guhl, die sich stark in der Seniorenarbeit engagiert. Sie fragt sich, warum immer nur ältere Leute am Gedenken teilnehmen, nie aber Schüler.