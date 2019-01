Linke wehrt sich kaum

Wildau (MOZ) Die brandenburgische Linke will weiter regieren. Wohl zu keinem Zeitpunkt zuvor hat die Partei den Willen dazu so klar formuliert wie auf der Vertreterversammlung am Wochenende in Wildau. Die noch vor fünf Jahren fast rituellen Loblieder auf die reine Opposition waren nicht mehr zu vernehmen.

Zum Regieren braucht man ein Programm. Die meisten Kandidaten, die für die Linken in den nächsten Landtag drängen, bewarben sich mit emotionalen Reden, Programmatik war wenig zu vernehmen, ganze Themenbereiche blieben ausgespart. Vor allem fehlte die Debatte, was anders als in den vergangenen zehn Jahren Regierungsbeteiligung laufen müsste.

Wie sehr sich die Linke fürs Regieren begeistert, hat sich inzwischen herumgesprochen. Koalitionspartner SPD vertraut darauf und provoziert den kleineren Partner mit unabgestimmten Alleingängen beim Verfassungsschutz. Die Linke hat am Wochenende gezeigt, dass sie dem kaum etwas entgegen zu setzen hat. Aber wenn der Wähler erst einmal den Eindruck hat, dass eine Partei sich nicht durchsetzen kann, wird auch die Erfolgsgarantie einer Landesliste viel geringer als man bei der Aufstellung geplant hatte.