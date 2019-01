Drecoll kritisiert rechten Sprachgebrauch

Marco Winkler

Oranienburg (MOZ) Zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus im ehemaligen Konzentrationslager Sachsenhausen standen am Sonntag die Novemberpogrom-Häftlinge im Fokus.

Ehrendes Gedenken müsse den Blick nach Vorne lenken, es sei ein Vermächtnis der Verfolgten, sagte Axel Drecoll, Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Er mahnte zur kritischen Reflexion der Geschichte und verlieh mit einem Blick ins Heute seiner „tiefen Sorge“ Ausdruck. „In den politischen und alltäglichen Sprachgebrauch, sogar in parlamentarische Debatten, halten rassistische und diskriminierende Begriffe wieder Einzug“, sagte er, und ließ dabei an sprachliche Entgleisungen der AfD denken.

Drecoll machte deutlich: Der Abbau von Sprachbarrieren ist weder ein vertretbares Abwenden vom Mainstream, noch ein Ausdruck von politischer Provokation. Er bezeichnet den oftmals zu vernehmenden Sprachgebrauch als politisches Gift. Mit dem Ausdruck zitierte er einen Begriff, den der jüdische Autor Victor Klemperer prägte, als er die Sprache der Nationalsozialisten entlarvte. Sprache sei laut Drecoll ein erster Schritt zur Ausgrenzung und Dehumanisierung. Er warnte vor einer Marginalisierung und Verharmlosung des NS-Regimes.

Im Zentrum der Veranstaltung standen die mehr als 6 300 jüdischen Männer, die nach dem Novemberpogrom 1938 in das damalige KZ verschleppt wurden. Mindestens 65 von ihnen überlebten die Haftzeit nicht, sagte Astrid Ley, stellvertretende Gedenkstättenleiterin. Die Mehrheit – ihrer sozialen und wirtschaftlichen Existenz beraubt – kam unter der Auflage frei, aus Deutschland zu emigrieren. Doch nicht alle konnten das: Sie kamen in Ghettos und Vernichtungslager. „Ein Drittel von ihnen wurde im Holocaust ermordet“, so Ley. Andere, nach Frankreich oder in die Niederlande Ausgewanderte, fielen nach der deutschen Besetzung 1940 erneut in die Hände der Nationalsozialisten. Ley eröffnete nach dem Gedenken die Ausstellung „Im Reich der Nummern“, die Verfolgungsschicksale dokumentiert. Lothar Prager, Sohn des Novemberpogrom-Häftlings Georg Prager, berichtete am Sonntag aus seinem Leben. Sein Vater, Druckerei-Inhaber in Berlin-Prenzlauer Berg, war drei Wochen im KZ Sachsenhausen inhaftiert, bevor ihm die Emigration nach Shanghai gelang.