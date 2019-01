Kein Unterricht wegen kaputter Heizung

Tilman Trebs

Schmachtenhagen (MOZ) Die Kinder der Schmachtenhagener Grundschule befinden sich seit Donnerstag zwangsweise in vorgezogenen Winterferien. Grund: Die Heizung war ausgefallen. Auch die Kita Bäkestrolche ist betroffen. Angeboten wurde nur eine Notbetreuung. Am Wochenende wurden die Systeme repariert. Am Dienstag soll in beiden Einrichtungen der reguläre Betrieb wieder starten.

Nach Auskunft von Stadtverwaltungssprecherin Eike-Kristin Fehlauer wird der Schul- und Kitacampus mit Wärme aus der Biogasanlage des Schmachtenhagener Bauernmarktes versorgt. Seit Mitte vergangener Woche sei aber kaum noch Wärme in Schule und Kita angekommen. Am Donnerstag sei es bereits so kalt gewesen, dass ein regulärer Unterricht nicht mehr möglich gewesen sei. „Wir konnten deshalb nur noch eine Notbetreuung für Kinder anbieten, die von den Eltern nicht anderweitig untergebracht werden konnten“, sagte Eike-Kristin Fehlauer. Die Stadt habe Ölradiatoren zur Verfügung gestellt, um die Räume, in denen die verbliebenen Kinder betreut wurden, heizen zu können.

Das ganze Wochenende über hätten Techniker am Heizungssystem gearbeitet. „Inzwischen konnten die Reparaturen abgeschlossen werden. Schule und Kita können wieder geheizt werden“, sagte die Stadtverwaltungssprecherin. Am Dienstag könnte der Unterricht wieder regulär beginnen. Auch die Kita öffne wieder uneingeschränkt.