250 Euro für das Kindercafé Blubberlutsch

red

Bad Belzig Über einen Spenden-Scheck kann sich der WIR e.V. in Bad Belzig freuen. Überreicht wurde dieser durch Gerold Menzel im Auftrag des Graphischen Institutes Eckmann und im Beisein von Bürgermeister Roland Leisegang anGitta Wiltzer vom WIR e.V..

Seit Jahren bietet der WIR e.V. wöchentlich das Familiencafè Blubberlutsch im Weitzgrunder Weg an. Dieses ist beliebt und wird sehr gut besucht. Seit September wechselte der Ort des Familiencafés 14-tägig in die Klinke, da kam das Geschenk vom Graphischen Institut Eckmann gerade recht.

Unter dem Motto „Immer gute Karten haben“ entwickelt und veröffentlicht das Graphische Institut Eckmann als Deutschlands Branchenführer seit über 15 Jahren die Stadtplan-Orientierungsanlagen in Bad Belzig. Das soziale Engagement in den Kommunen, in denen das Institut tätig ist, zeigt sich seit einigen Jahren auch darin, dass im Rahmen jeder Projektarbeit ein Spendenbetrag ausgelobt wird. Über dessen Verwendung entscheiden die Bürger der Stadt selbst. Zu 70 Prozent hatten sich die vom Institut befragten Wirtschaftsunternehmen der Region, die sich in der Stadtplan-Orientierungsanlage vorstellen, für den „Kinderförderverein WIR e.V.“ ausgesprochen.