Oranienburg/Teerofen (MOZ) Mit einem Schuss aus der Dienstwaffe hat ein Polizist am Montagmorgen ein Wildschwein von seinen Leiden erlöst.

Nach Angaben der Polizei war das Tier gegen 6 Uhr auf L 191 zwischen Sachsenhausen und Teerofen auf die Straße gelaufen und von einer 51-jährigen Volvo-Fahrerin erfasst worden.Das Wildschwein flüchtete zunächst, wurde aber offenbar so schwer verletzt, dass es noch in der Nähe des Unfallortes vion einem Polizisten mit einem Schuss aus der Dienstwaffe getötet wurde. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert. Am Volvo wurde der Scheinwerfer beschädigt.