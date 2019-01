Kreisfeuerwehrverband hat jetzt Anhänger für Brandschutzerziehung

So wie hier könnten fortan öfter auch Erwachsene erfahren, was zum Equipment gehört. © Foto: Kay Harzmann

René Wernitz

Rathenow/Havelland (MOZ) „Ihr Verein oder Ihre Organisation benötigt dringend ein Fahrzeug oder andere Produkte, aber die finanziellen Mittel dafür fehlen? Wir können helfen!“ - So verspricht es die in Leipzig ansässige Communitas Sozialmarketing GmbH. Am Freitag beförderte sie eines ihrer Produkte nach Rathenow. Es handelt sich um einen Anhänger für die Brandschutzerziehung, der nun dem Kreisfeuerwehrverband (KFV) Havelland gehört.

Laut KFV-Geschäftsführer Michael Reuter seien keine Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten entstanden. Durch Werbung auf dem Anhänger sei das Produkt finanziert, „wir fahren jetzt Werbung“, so Reuter augenzwinkernd. Denn der eigentliche Zweck besteht in der Brandschutzerziehung, nicht nur von Kindern und Jugendlichen.

Der Anhänger beinhaltet reichlich Equipment. Ein Brandsimulationshaus gehört dazu, auch ein Brandsimulationsgerät. Reuter erklärt, dass mit diesem mal eben auf Betriebsfesten oder bei der Ausbildung von Brandschutzhelfern ein Papierkorb in Brand gesetzt werden kann. „Viele Menschen schrecken vor Feuerlöschern oder ihrem vermeintlichen Rückschlag zurück“, wie er meint. Hier könne gezeigt und erlebt werden, wie sie funktionieren. Feuerlöscher sind aber nicht Bestandteile des Anhängers, die besorgt und wartet der Kreisfeuerwehrverband selbst. Mögliche Einsatzorte können Schulen und Firmen, beispielsweise im Rahmen von Tagen der offenen Tür sein. Michael Reuter kündigt an, dass KFV und Anhänger auf dem Havelländer Erntefest am 1. September gastieren werden. Der KFV-Geschäftsführer weist auch auf ein Telefon hin, das zum Equipment gehört. Mit diesem können Kinder mit der Leitstelle über Notruf 112 in Kontakt treten, um einen Unfall oder einen Brand zu melden. Freilich wissen die Kinder nicht, dass ein Kamerad der Feuerwehr nur zwei Räume weiter sitzt und den Anruf entgegennimmt. Die Leitstelle wird also simuliert, dürfte aber sehr authentisch wirken. Ein anderer Feuerwehrmann wird derweil Situationsbilder zeigen. Die Kinder üben dann die korrekte Beschreibung der Situation, die sie vorfinden. Übrigens werden die betreuenden Kameradinnen und Kameraden ehrenamtlich und überall im Landkreis Havelland mit dem Anhänger im Einsatz sein, koordiniert durch die Döberitzerin Jasmin Felbinger. Anfragen richten Interessierte per Kontaktformular auf www.kfv-hvl.de an den Kreisfeuerwehrverband.