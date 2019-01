Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Festlich geschmückt war der Veranstaltungssaal der Falkenseer Stadthalle am Abend des 25. Januars. Geladen hatte Bürgermeister Heiko Müller zum unter dem Motto „Höher, schneller, weiter“ stehenden Neujahrsempfang der Stadt. Gekommen waren prominente Gäste genauso wie Vertreter von Politik, Wirtschaft, aus Kirchen, Vereinen und Verbänden.

Das sportliche Motto der Veranstaltung war nicht zuletzt dem Umstand geschuldet, dass Falkensee im Jahr 2018 zum zweiten Mal zur sportlichsten Stadt im Land Brandenburg gekürt wurde - genau zehn Jahre seit nach der ersten Verleihung dieses Titels. 25 Sportvereine, in denen mehr als 7.300 Falkenseer engagiert sind, davon mehr als die Hälfte Kinder und Jugendliche, haben zum erneuten Titelgewinn beigetragen. In den zehn Jahren hat sich auch nochmal einen ganze Menge getan. So wurden rund 26 Millionen Euro aus kommunalen Mitteln in sportliche Neubauten investiert, darunter der Sportpark an der Rosenstraße und die Stadthalle.

Zu den sportlichen Höhepunkten in der Stadt zählen auch der neu etablierte Sportlerball, der Lauf der Sympathie - findet 2019 zum 30. Mal statt - und die Sportlerehrung. Übrigens, den Vereinen stellt die Stadt ihre Sportstätten kostenfrei zur Nutzung zur Verfügung.

In einer Stadt wie Falkensee wird auch sonst viel gebaut. Fertig gestellt und in Betrieb genommen werden konnte 2018 beispielsweise die neue Feuerwehrwache. Noch nicht ganz fertig sind hingegen die neue Sporthalle am Vicco-von-Bülow-Gymnasium, die neue Kita am Rohrbecker Weg und der neue Sportplatz am Lise-Meitner-Gymnasium. Gebaut werden soll 2019 außerdem ein neuer Hort an der Holbeinstraße, der Kreisverkehr an der Kreuzung Post- und Bahnhofsstraße, der Bayerische Hof wird abgerissen und die Gegefa wird beginnen, neuen und bezahlbaren Wohnraum an der Friedensstraße zu schaffen - um nur einige der vielen Vorhaben in diesem Jahr zu nennen.

Eine Stadt wäre aber nichts ohne engagierte Einwohner und das gilt nicht nur für den Sport. Daher zeichnet die Stadt jährlich verdiente Menschen mit dem Bürgerpreis der Stadt aus. Im vergangenen Jahr wurden Uta-Gerwisa Gerhardt, Ute Jahnke, Heiko Hackbarth, Martina Sattler und Silke Boll geehrt. Vier der Ausgezeichneten freuten sich auf dem Neujahrsempfang über einen Extra-Applaus.

Anschließend klang der Abend bei netten Gesprächen mit Currywurst und Kürbissuppe aus. Für den musikalischen Rahmen hatte die Jazz-Band „Business Class“ der Musik- und Kunstschule Havelland gesorgt. Dem gemütlichen Teil verpassten Karlson Akustics die richtige Hintergrundmusik.