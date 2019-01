Ronny Kretschmer bekommt aussichtsreichen Listenplatz

Christian Schönberg

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Der Neuruppiner Linken-Politiker Ronny Kretschmer tritt auf Listenplatz 8 zur Landtagswahl 1. September an. Das ergab die parteiinterne Wahl am Sonnabend in Wildau.

Kretschmer setzte sich mit 54 Prozent der Stimmen gegen Matthias Loehr durch. Der Kreisparteichef aus der Lausitz und Inhaber eines Landtagsmandates hatte nur die anderen 46 Prozent der Delegiertenstimmen für sich gewinnen können – und hat damit keine Chance mehr, wie 2014 über die Liste in den Landtag einzuziehen. Der Listenplatz 8 gilt als sicher für den Einzug ins Landesparlament. 2014, als die Linke vier der insgesamt 44 Direktmandate gewonnen hatte, zog auch noch der 15. der Landesliste in den Landtag ein.

Kretschmer will aber auch den Einzug über das Direktmandat schaffen. Er tritt im Landtagswahlkreis, der den Altkreis Neuruppin umfasst, unter anderem gegen die derzeitige Inhaberin dieses Direktmandats, Ulrike Liedtke von der SPD, sowie gegen Arnd Heymann von der AfD, Gabriele Schare-Ruf von der FDP und Siegfried Wittkopf von BVB/Freie Wähler an. Andere Parteien, so die CDU und die Bündnisgrünen, suchen noch ihren Direktkandidaten für diesen Ruppiner Wahlkreis. Vor fünf Jahren war Gerd Klier für die Linke angetreten und hatte 21,6 Prozent der Erststimmen im Wahlkreis geholt.