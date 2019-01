Halteverbote beachten

BRAWO

Brandenburg Aufgrund des Wegfalls von Stellplätzen in Zusammenhang mit den Bauarbeiten am sogenannten Schillerquartier wird die maschinelle Straßenreinigung in der Kanal-, Goethe- und Havelstraße ab sofort ausgesetzt. Um die prekäre Parksituation etwas zu entlasten, wurden Halteverbote, die zur Absicherung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung montags und dienstags ausgeschildert waren, entfernt. Die Halteverbote, die zur Durchführung der Baumaßnahmen aufgestellt wurden, sind jedoch einzuhalten.