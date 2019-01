Bürgerbeirat der Altstadt sucht Mitstreiter

BRAWO

Brandenburg Für den Bürgerbeirat der Altstadt von Brandenburg an der Havel werden interessierte Altstadt-Bewohner gesucht. Der Bürgerbeirat ist ein Instrument der Bürgerbeteiligung zu allen Belangen im Stadtteil. Es besteht damit die Möglichkeit, Sorgen der Anwohner an die Stadtverwaltung und z.B. bei Veranstaltungen wie „Bürgermeister vor Ort“ vorzutragen und wenn möglichauch Projekte aktiv mitzubegleiten.

Wer Interesse an einer Mitarbeit oder konkrete Fragenzu Entscheidungsfindung hat, wendet sichtelefonisch an Herrn Thiede (Tel. 03371-521294) oder kontaktiert das Bürgerhaus in der Altstadt (Tel. 3253596).