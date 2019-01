Versandbote unterschlägt hunderte Pakete

Polizei

Brandenburg (Th. Messerschmidt) Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat eine Zeugin am Montag zuvor der Polizei mitgeteilt, dass sie in einem Nebengelass ihrer Mietwohnung über 100 Pakete und Warensendungen eines Versanddienstleisters entdeckt habe.

Im Rahmen der intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel konnten weitere Abstellorte ausfindig gemacht werden. Auf der Grundlage eines Beschlusses des Amtsgerichtes Potsdam wurden bei einer Durchsuchung weit über 900 Pakete und Warensendungen verschiedener Adressaten aufgefunden und sichergestellt. Nach ersten Schätzungen könnte sich der Schaden wohl auf mehrere zehntausend Euro summieren.

Zudem ergaben die Ermittlungen, dass dem Versanddienstleister bereits Unregelmäßigkeiten eines Mitarbeiters aufgefallen waren und interne Ermittlungen eingeleitet sind.

Der 35-jährige verdächtigte Paketfahrer räumte gegenüber der Polizei die Unterschlagung der entdeckten Paketberge ein. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen, seines Fahrzeugs und seiner Sachen fanden Polizeibeamte zudem Betäubungsmittel in nicht unerheblicher Menge. Diese wurden sichergestellt und der Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Die strafrechtliche Aufarbeitung, welche sich auf Grund der Vielzahl der Pakete sehr umfangreich gestaltet, wird gemeinsam von der Staatsanwaltschaft Potsdam und der Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Brandenburg durchgeführt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Potsdam hatte das Amtsgericht Brandenburg einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen, der sich nunmehr in der Justizvollzugsanstalt befindet.